Faydası dillere destan... Sigarayı bile unutturuyor! Kenger sakızının faydaları inanılmaz!

Faydası dillene destan... Sigarayı bile unutturuyor! Kenger sakızının faydaları inanılmaz!

Doğanın en sert ama en şifalı sırlarından biri… İlk çiğnediğinde tadı şaşırtıyor, dakikalar geçtikçe etkisi ortaya çıkıyor. Bu doğal sakızın, dişleri güçlendirdiği, mideyi rahatlattığı ve hatta sigarayı bırakmak isteyenlere destek olduğu söyleniyor. Peki kökünden zahmetle çıkarılan bu özel ürün neden bu kadar değerli, kimler özellikle kullanmalı? İşte Kenger sakızı hakkında duyduklarınıza inanamayacaksınız…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Kenger sakızı (yabani kenger bitkisinin kökünden elde edilir) özellikle Doğu ve Güneydoğu'da çiğnenen doğal bir sakızdır.

Bu sakızın sağlık açısından dikkat çeken faydaları var. İşte mucize sakızla ilgili detaylar...

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINI DESTEKLER
Doğal antibakteriyel etkisiyle ağız içini temizlemeye yardımcı olur, diş etlerini güçlendirebilir.

MİDEYİ RAHATLATIR
Sindirimi destekler, şişkinlik ve hazımsızlığa iyi gelebilir.

ÇENE KASLARINI ÇALIŞTIRIR
Sürekli çiğnendiği için yüz kaslarını güçlendirdiği söylenir.

SİGARA BIRAKMAYA YARDIMCI OLABİLİR
Ağız alışkanlığını azaltarak destek sağlar.

NEFESİ TAZELER
Doğal ve uzun süre kalıcı bir ferahlık verir.

BAĞIRSAKLARA DESTEK
Geleneksel olarak bağırsak düzenleyici etkisi olduğuna inanılır.

DİŞ BEYAZLATMA
Dişlerin beyazlatılmasında büyük etkisi var

CİLDİN DAHA PARLAK OLMASINI SAĞLAR
Cildi de toksinlerden arındırarak sivilce sorununun giderilmesine katkıda bulunur.

BAŞ AĞRILARI

Migren gibi baş ağrılarının azalmasında doğal bir ağrı kesici olarak kullanılabilir

ENERJİ YÜKSELTİCİ
Enerji vererek halsizlik hissini bitirir