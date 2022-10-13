Ferit Aktuğ ile Beste Kökdemir’den ‘Kim Bu Aile?’ yorumu: Çekilmemiş bir aksiyon komedi çektik!

Ferit Aktuğ ile Beste Kökdemir, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, filmin setindeki aile ortamından da bahsetti: 8 hafta boyunca güzel bir aile olduk. Kâh güldük kâh sıkıldık kâh bekledik kâh dedikodu yaptık. "Neden bu kadar bekliyoruz?" deyip isyan ettik. Yapımcı gelince "İyiyiz değil mi abi" dedik :) İyi bir aile olduk. Çok eğlendik. Ayağımız sete hiçbir zaman ters gitmedi.

Tanıtımda gördüğüm bir cümleyle başlayayım. Yılın en eğlenceli ailesiyle tanışmaya hazırız. Sohbetimize film ve karakterlerden bahsederek başlayalım mı? Kim Bu Aile? Nasıl hissediyorsunuz?

Ferit Aktuğ: Çok heyecanlıyız. Çok emek verdik. 8 hafta çalıştık. Güzel de bir aile olduk. Enerjisi yüksek, bizden bir aile çıkardık ortaya.

Beste Kökdemir: Zaman zaman zor zaman zaman eğlenceli geçti benim için. İlk aksiyon deneyimimdi. Aksiyonun zorluklarıyla ilk defa yüzleştim :) Ama çok eğlenceli geçti. Hem dram hem komedi hem de aksiyon açısından dolu dolu bir film izleyecek seyirci.