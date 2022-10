Ferit Aktuğ ile Beste Kökdemir’den ‘Kim Bu Aile?’ yorumu: Çekilmemiş bir aksiyon komedi çektik!

YENİ 'TOMB RAIDER' BESTE KÖKDEMİR

Ferit Aktuğ: Bu arada Onur Buldu, koreografi sahnelerinde en iyi Beste'yi bulmuş. Çok güzel dövüşmüş. Yeni bir Tomb Raider geliyor :)

Beste Kökdemir: Teşekkür ederim :)

Kore'den gelen bir ekiple aksiyon sahnelerine hazırlanıldı. Ve Old Boy'un kavga sekansını çeken ekipmiş bu ekip. 'Of be' demek istiyorum. Nasıl bir deneyimdi? Çok zorlandınız mı? Figüranlar yerine siz oynamışsınız çoğunlukta sanırım?

Ferit Aktuğ: Onlar 1 ay boyunca ders aldı. Biz de 3-4 gün ders aldık. 3.5-4 dakikalık bir kavga sekansı var filmde. Onlar daha fazla oynayacaktı. Ama bu işe yatkın olanların figüranı çok yorulmadı. Mesela Beste bu işe yatkındı. Benim figüranım daha çok yorulmuştur :) Yüksekten düşme sahnesinde belini zedelemiş maalesef. Ama sahnemiz çok güzel oldu.