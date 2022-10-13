Ferit Aktuğ ile Beste Kökdemir’den ‘Kim Bu Aile?’ yorumu: Çekilmemiş bir aksiyon komedi çektik!

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren 'Kim Bu Aile?' filminin başrol oyuncularından Ferit Aktuğ ile Beste Kökdemir, Bi' Başka YouTube kanalında İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Çekimlerin 8 hafta sürdüğünü dile getiren Aktuğ ile Kökdemir aksiyon sahneleri için, 2003 yapımı 'Old Boy' adlı filmin kavga sekansını çeken ekipten ders aldıklarını da açıkladı. Oyuncular, "Çekilmemiş bir aksiyon komedi mi izleyeceğiz?" sorusuna "Öyle deniliyor. Tabii ki çekilmiştir ama 1 ay koreografisi süren bir aksiyon komedi çekilmedi sanırım. Aksiyonu biraz daha kapsamlı. Son sekansı çekmemiz günler sürdü. Ama başardık" cevabını verdi.