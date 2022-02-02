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Haberler Galeri Fethiye’de oynanan müsabakanın ardından kavga çıktı

Fethiye’de oynanan müsabakanın ardından kavga çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Muğla Süper Amatör Ligi'nde yer alan Ortaca Belediyespor ile Seydikemer Belediyespor arasında oynanan play-off sıralama maçının bitiş düdüğünün ardından taraftar ve futbolcular arasında kavga çıktı.

Giriş Tarihi: 2 Şubat 2022 Çarşamba 18:44 Güncelleme Tarihi: 2 Şubat 2022 Çarşamba 18:47
Fethiye’de oynanan müsabakanın ardından kavga çıktı

Beşkaza Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmada iki takım kıyasıya mücadele etti. Müsabaka, Ortaca Belediyespor'un 90. dakikada attığı penaltı gölüyle 1-0 sona erdi.

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Fethiye’de oynanan müsabakanın ardından kavga çıktı

Seydikemer Belediyesporlu taraftarlar gol sonrası pozisyonun penaltı olmadığını ileri sürerek hakeme tepki gösterdi.

Fethiye’de oynanan müsabakanın ardından kavga çıktı

Futbolcuların da sahadan çıktığı sırada iki rakip oyuncu arasında yaşanan sözlü tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü.

Fethiye’de oynanan müsabakanın ardından kavga çıktı

Taraftarlar ile diğer futbolcuların da karıştığı kavgaya jandarma ekipleri anında müdahale etti.

Fethiye’de oynanan müsabakanın ardından kavga çıktı

Hakemler jandarma koruması ile sahadan çıkartılırken, ekipler taraftarları ve futbolcuları sakinleştirmek için büyük uğraş verdi.

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