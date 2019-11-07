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Fikret Orman ve Tuğba Coşkun evleniyor

Tuğba Coşkun ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman evlenme kararı aldı. Yaklaşık bir yıl önce ilişkilerine başlayan çiftin evlilik kararlarını ailelerine de söyledikleri belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 7 Kasım 2019 Perşembe 11:58 Güncelleme Tarihi: 7 Kasım 2019 Perşembe 12:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





