Fikret Orman ve Tuğba Coşkun evleniyor
Tuğba Coşkun ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman evlenme kararı aldı. Yaklaşık bir yıl önce ilişkilerine başlayan çiftin evlilik kararlarını ailelerine de söyledikleri belirtiliyor.
Giriş Tarihi: 7 Kasım 2019 Perşembe 11:58
Güncelleme Tarihi: 7 Kasım 2019 Perşembe 12:08
Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ile Fikret Orman'ın bir yıl önce başlayan ilişkileri hızla devam ediyor.
Ünlü çift ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. Fikret Orman Miami, Meksika ve Küba'yı kapsayan 10 günlük tatilde evlenme teklifi etti.
Coşkun, tatil dönüşü nikah davetini organize edecek. Yılbaşından hemen sonra da sade bir törenle nikah masasına oturacaklar.
Fikret Orman 2 kızının annesi Sedef Orman ile 1992-2012 yılları arasında evli kalmıştı. Tuğba Coşkun, 2005'de evlendiği Mehmet Ali Erbil'den 2010'da boşanmıştı.