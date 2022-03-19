Foça’da deniz 20 metre çekildi

'HİÇ BU KADAR ÇEKİLDİĞİNİ GÖRMEDİM'

Foça'daki bir turizm işletmesinde 25 yıldır çalışan Erkan Akça, "Denizin daha önce 2-3 metre kadar çekildiği oluyordu. Rüzgarın durumuna göre bu durum değişebiliyordu ama bugün normalden daha fazla bir çekilme oldu. Diğer koylarda da durum aynı. Biz de yaşanan bu durumu merak ettik" diye konuştu.