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Fotoğraf çekeyim derken rezil oldu!

Artık her anımızı sosyal medya üzerinden paylaşıyoruz ama paylaşırken dikkatli olmakta fayda var. Yok sizde onlar gibi sosyal medyaya rezil olabilirsiniz. İşte sosyal medyayı kırıp geçiren o fotoğraflar.

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2020 Perşembe 16:19
Fotoğraf çekeyim derken rezil oldu!

AMAN DİKKAT!

Siz siz olun sosyal medyada fotoğraflarınızı paylaşırken dikkatli olun ve iki kere kontrol edin. En ufak bir detay bile anı olsun diye çektiğiniz fotoğrafın dillere düşmesine neden olabilir. İşte birbirinden komik, rezil eden o fotoğraflar.

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Fotoğraf çekeyim derken rezil oldu!
Fotoğraf çekeyim derken rezil oldu!
Fotoğraf çekeyim derken rezil oldu!
Fotoğraf çekeyim derken rezil oldu!
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