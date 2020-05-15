Galatasaray'ın yıldız ismi sessiz sedasız evlendi! Bakın eşi kim!

Galatasaraylı şener Özbayraklı uzun zamandır birlikte olduğu Şilan Makal ile sessiz sedasız evlendi. Ailelerin katıldığı sade bir törenle evlenen çift, düğünlerini Artvin'de yapacak.