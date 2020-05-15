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Haberler Galeri Galatasaray'ın yıldız ismi sessiz sedasız evlendi! Bakın eşi kim!

Galatasaray'ın yıldız ismi sessiz sedasız evlendi! Bakın eşi kim!

Galatasaraylı şener Özbayraklı uzun zamandır birlikte olduğu Şilan Makal ile sessiz sedasız evlendi. Ailelerin katıldığı sade bir törenle evlenen çift, düğünlerini Artvin'de yapacak.

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2020 Cuma 17:02 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020 Cuma 17:06
Galatasaray'ın yıldız ismi sessiz sedasız evlendi! Bakın eşi kim!

Uzun süredir aşk yaşana Şilan Makal ve Şener Özbayraklı sade bir nikah töreniyle sessiz sedasız evlendi.

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Galatasaray'ın yıldız ismi sessiz sedasız evlendi! Bakın eşi kim!

Florya Sosyal Tesisleri'nde yapılan sade nikaha koronavirüs salgını nedeniyle sadece aileler katıldı.

Galatasaray'ın yıldız ismi sessiz sedasız evlendi! Bakın eşi kim!

Çiftin şahitliğini Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptı.

Galatasaray'ın yıldız ismi sessiz sedasız evlendi! Bakın eşi kim!

Çift, önceden belirledikleri nikah tarihini ertelemek istemediklerini ve karar verildiği gibi mayıs ayında evlendiklerini belirtti.

Galatasaray'ın yıldız ismi sessiz sedasız evlendi! Bakın eşi kim!

Şilan Makal ve Şener Özbayraklı, koronavirüs tehdidi biterse, yaza doğru futbolcunun memleketi Artvin Borçka'da kır düğünü yapmayı planlıyor.

Galatasaray'ın yıldız ismi sessiz sedasız evlendi! Bakın eşi kim!
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