Galatasaray'ın yıldız ismi sessiz sedasız evlendi! Bakın eşi kim!

Galatasaraylı şener Özbayraklı uzun zamandır birlikte olduğu Şilan Makal ile sessiz sedasız evlendi. Ailelerin katıldığı sade bir törenle evlenen çift, düğünlerini Artvin'de yapacak. Uzun süredir aşk yaşana Şilan Makal ve Şener Özbayraklı sade bir nikah töreniyle sessiz sedasız evlendi. Florya Sosyal Tesisleri'nde yapılan sade nikaha koronavirüs salgını nedeniyle sadece aileler katıldı. Çiftin şahitliğini Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptı. Çift, önceden belirledikleri nikah tarihini ertelemek istemediklerini ve karar verildiği gibi mayıs ayında evlendiklerini belirtti. Şilan Makal ve Şener Özbayraklı, koronavirüs tehdidi biterse, yaza doğru futbolcunun memleketi Artvin Borçka'da kır düğünü yapmayı planlıyor.