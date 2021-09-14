Gastrit belirtileri nelerdir? Gastrit hastaları hangi besinlerden uzak durmalı?

Uzm. Dr. Mesut Kaldır, basit bir mide yanması şikayeti ile başlayıp gerekli tedavi olunmazsa kansere kadar uzanan gastrit ile ilgili önemli bilgiler verdi. Uzm. Dr. Kaldır, gastritin diğer ilerlemiş mide hastalıklarının başlangıç evresi kabul edildiğini, sonrasında mide ülserinden kanser tablosuna kadar uzanan rahatsızlıkların başlangıç durumu olarak bilindiğini belirtti. Uzm. Dr. Mesut Kaldır, "Bu nedenle tanı koyulduğu andan itibaren tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Burada en önemli nokta midenin iç duvarını koruyan mukus astarlı bariyerde zayıflama ya da yaralanma meydana gelmesi ve akabinde de midenin sindirim için kullandığı mide öz suyunun midenin kendi astarına zarar vermesi ve kendi dokusunda hasar oluşturmasıdır. Gastrit genel olarak iki şekilde ortaya çıkar. Birincisi, ani başlangıçlı beliren "Akut Gastrit" ve ikincisi de uzun süreç içerisinde ortaya çıkıp tedaviye direnç gösteren "Kronik Gastrit" tablosudur" dedi.