Gece 3'te uyanıp tekrar uyuyamıyorsanız dikkat: Sebebi bu olabilir

Gece saat 03:00 civarında uyanıp tekrar uykuya dalamamak birçok kişinin yaşadığı bir sorun. Oysaki araştırmalara göre bu durum basit bir uykusuzluk değil, vücudun verdiği önemli bir sinyal olabilir. Sizin için derledik: İşte gece aniden uyanmanızın 7 olası sebebi...

Son yıllarda birçok kişi gece saat 03:00 civarında aniden uyanıp uzun bir süre uyuyamadığını söylüyor. Üstelik bu durum tek seferlik değil, düzenli olarak tekrar edebiliyor.

Biyolojik olarak uykunun en derin olması gereken saatlerde yaşanan bu bölünme, gün içinde yorgunluk, halsizlik ve odak kaybı gibi sorunlara yol açabiliyor.

Araştırmalara göre gece aynı saatlerde uyanmak tesadüf değil. Hormon dengesinden stres seviyesine, uyku alışkanlıklarından çevresel faktörlere kadar birçok etken bu durumu tetikleyebiliyor. İşte gece uyanıp uzun süre uyuyamamanızın 7 olası sebebi...

1- STRES VE ZİHİNSEL YÜK

Gün içinde bastırılan düşünceler gece ortaya çıkınca beyniniz 'Uyanık kal' moduna geçer.

2- KORTİZOL SEVİYESİNİN ARTMASI

Vücudunuzdaki stres hormonunun gece düşmesi gerekirken yüksek kalırsa uykunuzun da bölünmesi muhtemeldir.

3- KAN ŞEKERİNİN DÜŞMESİ

Gece uzun süre aç kalındığında kan şekeri düşer. Bu vücudunuzun alarm vermesine ve sizi uyandırmasına sebep olabilir.

4- DÜZENSİZ UYKU SAATLERİ

Uykunuzu düzene sokamayanlardan mısınız? Öyleyse gece aniden uyanmak sizin için şaşırtıcı değil. Çünkü her gün farklı saatlerde uyumak biyolojik ritmi bozuyor.

5- FAZLA KAFEİN TÜKETİMİ

Özellikle kahve veya çay tüketiminiz fazlaysa dikkat... Bu gece yarısı uyanmalarınızın sebebi olabilir. Gün içinde tüketilen kafeinin etkisi geceye kadar sürdürebilir.

6- MELATONİN DENGESİZLİĞİ

Uyku hormonunun düzensiz salgılanması gece yarısı uyanmalarına neden olabilir.

7. Ortam faktörleri

Fark etmeseniz bile ışık, ses, sıcaklık gibi küçük bir uyaran bile uykunuzu bölebilir.