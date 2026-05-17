Gece bir kase yoğurt yemenin faydaları şaşırttı! Vücutta adeta mucize etki yaratıyor
Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan yoğurt, içerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde sağlığa sayısız katkı sunuyor. Uzmanlara göre özellikle gece yatmadan önce tüketilen yoğurt, sindirim sistemini desteklemekten bağışıklığı güçlendirmeye kadar birçok önemli fayda sağlıyor. Düzenli tüketildiğinde uyku kalitesini artırdığı, uzun süre tok tuttuğu ve bağırsak sağlığını olumlu etkilediği belirtilen yoğurt, doğal bir şifa kaynağı olarak dikkat çekiyor. İşte yoğurdun daha önce pek bilinmeyen o etkileyici faydaları…
Probiyotik bakımından zengin olan yoğurt en başta sindirim sistemine iyi gelmektedir. Bağışıklık sistemi hücrelerinin büyük bir kısmı bağırsaklarda bulunduğu için bağırsakların güçlü olması bağışıklık sisteminin de güçlü olması anlamına gelir.
Bu yüzden yoğurdun içerisindeki probiyotikler bağışıklık sistemini güçlendirir. Yoğurdun içerisindeki protein kas sistemini geliştirir, yine yoğurdun içerisindeki yüksek orandaki kalsiyum kemiklerin ve dişlerin güçlü olmasını sağlar.
YOĞURDUN FAYDALARI NELERDİR?
Ev yapımı yoğurt yapımı biraz zor gibi gözükse de ev yapımı yoğurdun faydalarını görünce fikriniz değişebilir.
Bağırsak sağlığını koruyor. Yağ yakımın da destek oluyor. Tansiyonu düzenliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Diş ve kemik sağlığını destekliyor. Kolesterolü düzenliyor. Cilt ve deri hastalıklarına karşı koruyor. Kas gelişimini destekliyor. Sindirim sistemi, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri içermektedir. Menopoz döneminde yoğurt tüketimi çok önemlidir.
YOĞURT HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?
Crohn hastalığı Kanser ve kronik yorgunluk sendromu Diş ve kemik hastalıkları
YOĞURT NE ZAMAN YEMELİ? Bazı yemeklerin yanında yoğurt yemenin Türk mutfağının vazgeçilmez özelliği olduğunu biliyoruz. Fakat bazı yemeklerin besin değerini olumsuz etkileyebildiğini hatırlatalım. Yoğurt, etrafında bazı organizmaların büyümesini engelleyebilmek için onların büyümesini sağlayan gerekli bir takım maddeleri ortadan kaldırabilir. Bu yüzden yatmadan önce yoğurt yenmesi tavsiye edilir. Yatmadan önce yoğurt yemenin faydaları arasında en önemlisi budur.
HER GÜN YOĞURT YERSEK NE OLUR? Günlük tüketilmesi gereken yoğurt miktarları elbette vardır. Bu oranlar diğer tüketilen süt ürünlerine göre de değişmektedir. Gün içerisinde süt ve peyniri hiç tüketmediyseniz yoğurt miktarını arttırabilirsiniz. Günde 3-4 kase yoğurt tüketmeniz sizler için faydalı olacaktır. Ya da günlük 1 bardak süt tüketen birisi iseniz; öğle ya da akşam öğününde 1 kase yoğurt yiyebilirsiniz.
1-3 yaş grubu çocuklar için 4 porsiyon/gün 4-6 yaş arası çocuklar için 3-4 porsiyon/gün 7-9 ve üzeri yaş çocuklar için 3 porsiyon/gün 10-18 yaş grubu çocuklarda 4 porsiyon/gün