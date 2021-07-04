  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Gediz Çayı’nda erkek cesedi bulundu

Gediz Çayı’nda erkek cesedi bulundu

Manisa'nın Kula ilçesinde Gediz Nehri'ne akan çayın geçtiği Hoca Seyfettin Köprüsü altında bir erkek cesedi bulundu. Serinlemek için girdiği suda boğulduğu tahmin edilen gencin cesedinin yaklaşık 2 gündür suda olduğu tahmin ediliyor.

Giriş Tarihi: 4 Temmuz 2021 Pazar 18:02 Güncelleme Tarihi: 4 Temmuz 2021 Pazar 18:11
Gediz Çayı’nda erkek cesedi bulundu

Manisa'nın Kula ilçesinde Kula-Selendi eski yolunda seyir halindeki vatandaşlar, Gediz Nehri'ne akan çayın üzerinde bir ceset olduğunu fark edip durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Gediz Çayı’nda erkek cesedi bulundu

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada cesedin yaklaşık 30 metre ilerisindeki kayalıklar üzerinde Seyhan Argaç'a (26) ait eşyaları buldu.

Gediz Çayı’nda erkek cesedi bulundu

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince Argaç'ın cesedi karaya çıkarılırken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemeye göre cesedin yaklaşık 2 gündür suda olduğu belirtildi.

Gediz Çayı’nda erkek cesedi bulundu

Yapılan ilk incelemelerin ardından gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gediz Çayı’nda erkek cesedi bulundu

Jandarma ekipleri, Seyhan Argaç'ın serinlemek için suya girdiğini ve akıntıya kapılarak yaşamını yitirdiğini tahmin ediyor.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Kahvenin faydası saymakla bitmiyor! Düzenli tüketildiği takdirde...
Kahvenin faydası saymakla bitmiyor! Düzenli tüketildiği takdirde...