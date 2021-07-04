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Gediz Çayı’nda erkek cesedi bulundu

Manisa'nın Kula ilçesinde Gediz Nehri'ne akan çayın geçtiği Hoca Seyfettin Köprüsü altında bir erkek cesedi bulundu. Serinlemek için girdiği suda boğulduğu tahmin edilen gencin cesedinin yaklaşık 2 gündür suda olduğu tahmin ediliyor.

Giriş Tarihi: 4 Temmuz 2021 Pazar 18:02 Güncelleme Tarihi: 4 Temmuz 2021 Pazar 18:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





