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Haberler Galeri Gediz Deltası'nın yılkı atları mest etti

Gediz Deltası'nın yılkı atları mest etti

Akdeniz havzasının en önemli sulak alanlarından Gediz Deltası, 300'e yakın kuş türü ve geniş bitki türlerinin yanında yılkı atlarına da ev sahipliği yapıyor. Atların bu görüntülerini gören büyülendi...

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 09:36 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 09:37
Gediz Deltası'nın yılkı atları mest etti

Bölgedeki atlar, civarda yaşayan insanların yıllar önce buraya otlatma amaçlı bıraktıkları ya da yaşlılık ve sakatlık gibi nedenlerle saldıkları atların devam eden nesilleri olarak biliniyor.

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Gediz Deltası'nın yılkı atları mest etti

Deltadaki biyolojik çeşitliliğin korunmasında önemli rol oynayan atların beslenmesiyle bazı bitkilerin gelişmesi engellenerek bu türlerin baskın hale gelmesinin önüne geçiliyor.

AA

Gediz Deltası'nın yılkı atları mest etti
Gediz Deltası'nın yılkı atları mest etti
Gediz Deltası'nın yılkı atları mest etti
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