Gediz Deltası'nın yılkı atları mest etti

Akdeniz havzasının en önemli sulak alanlarından Gediz Deltası, 300'e yakın kuş türü ve geniş bitki türlerinin yanında yılkı atlarına da ev sahipliği yapıyor. Atların bu görüntülerini gören büyülendi...
Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 09:36Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 09:37
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Bölgedeki atlar, civarda yaşayan insanların yıllar önce buraya otlatma amaçlı bıraktıkları ya da yaşlılık ve sakatlık gibi nedenlerle saldıkları atların devam eden nesilleri olarak biliniyor.