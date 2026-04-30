30 Nisan Perşembe gün İzmir'de yaşancak elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. İşte ilçe ilçe elektrik keisntileri...
BAYRAKLI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yaşanacak mahalleler: Soğukk Adalet ( Anadolu Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 12:00
Kesinti yaşanacak mahalleler: Doğançay (7190/7. Sk. 7190/4. Sk. 7190. Sk. 7190/5. Sk. 7195/5. Sk. 7190/9.Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Hamzalısüleymaniye ( Hamzalısüleymaniye Köyü İç Yolu ) Üçtepe ( Üçtepe Küme Evleri Üçtepe Köyü İç Yolu ) Yukarıkırıklar ( Yukarıkırıklar Köyü İç Yolu ) Çitköy ( Ahmetbeyler Köyü İç Yolu ) Gökçeyurt ( Gökçeyurt Köyü İç Yolu ) Ahmetbeyler Avunduruk ( Avunduruk Köyü İç Yolu ) Kaleardı ( Kaleardı Köyü İç Yolu Kaleardı Yolu ) Mahmudiye ( Mahmudiye Köyü İç Yolu )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 13:00
Kesinti yaşanacak mahalleler: İsmailli Hacılar ( Hacılar İsmaili Bucağı Sk. Hacılar Köyü İç Yolu )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 17:00
Kesinti yaşanacak mahalleler: Yukarıbey Kaplan ( Kaplanköy Köyü İç Yolu )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 17:30
BEYDAĞ'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yaşanacak mahalleler: Aktepe ( 80 Yıl Cd. Baraj Çevre Yolu Sk. Palamut Sk. Kırlı Sk. Çatal Sk. Afacan Sk. Özer Sk. Hacı Kırlı Cd. Aydın Sk. Hürriyet Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:15 - 17:15
BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yaşanacak mahalleler: Gürpınar
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00