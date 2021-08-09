Gediz Nehri'ndeki toplu balık ölümleri korkuttu

SU SEVİYESİ DÜŞTÜ, OKSİJEN AZALDI

Yağcılar ve Muradiye Mahallesi arasındaki kısımda suyun üstünde balık ölülerini gören vatandaşlar durumu Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne bildirdi. Köylülerin şikayeti ile yetkililer balık ölümlerinin yaşandığı bölgeye gelerek inceleme yaptı, ölü balıklardan numune aldı.