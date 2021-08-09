Gediz Nehri'ndeki toplu balık ölümleri korkuttu
Binbir çeşit ürünün yetiştirildiği bereketli Manisa Ovası'nı sulayan Gediz Nehri'nde yaşanan toplu balık ölümleri korkuttu. Balık ölümleri sonrası harekete geçen kurumlar nehirden numuneler alırken, tarımsal alanlarını Gediz'den sulayan üreticiler ise bu durumun kendilerini endişelendirdiğini belirtti.
Giriş Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 18:07
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 18:12
Bereketli Manisa ovasını sulayan Gediz Nehri'nde toplu balık ölümleri yaşanmaya başladı. Yağcılar Mahallesi yakınlarında nehrin üstünde toplu balık ölülerini gören vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi.
Nehirde inceleme yapan ve ölü balıklardan numune alan yetkililer ilk incelemelerde su seviyesinin düşmesi nedeniyle oksijen azlığından balıkların telef olduğunu ifade etti.
Bölgede yaşayan halk nehirden kötü kokular yayıldığını belirterek bir an önce balık ölümlerinin durdurulmasını istedi.
Murat Dağı'ndan doğan, Uşak ve Manisa'dan geçip Kemalpaşa Ovası'nda Nif Çayı'yla birleşerek İzmir'in Foça ilçesinden denize dökülen Gediz Nehri'nin temizlenmesi için çalışmalar yürütülüyor.
Çalışmalar sürerken nehrin bazı bölümlerindeki kötü koku ve balık ölümleri de tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Nehrin Manisa Ovası'ndan geçen bölümünde toplu balık ölümleri yaşanmaya başlandı.
SU SEVİYESİ DÜŞTÜ, OKSİJEN AZALDI
Yağcılar ve Muradiye Mahallesi arasındaki kısımda suyun üstünde balık ölülerini gören vatandaşlar durumu Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne bildirdi. Köylülerin şikayeti ile yetkililer balık ölümlerinin yaşandığı bölgeye gelerek inceleme yaptı, ölü balıklardan numune aldı.