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Haberler Galeri Gediz’de trafik kazası: 2 yaralı

Gediz’de trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı. Kaza, Gediz-Uşak Karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağındaki kazada 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 17:29 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 17:30
Gediz’de trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametine gitmekte olan Ramazan Şahin idaresindeki 43 FA 617 Plakalı minibüs ile Gediz Organize Sanayi Bölgesinden ana yola çıkmak isteyen İbrahim Özkahya yönetimindeki 43 ABD 841 plakalı otomobil çarpıştı.

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Gediz’de trafik kazası: 2 yaralı

Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Özkahya ile otomobilde yolcu olarak bulunan Umut Durmuş yaralanırken yaralanırken kaza mahalline sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

Gediz’de trafik kazası: 2 yaralı

Yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesine götürülürken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gediz’de trafik kazası: 2 yaralı
Gediz’de trafik kazası: 2 yaralı
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