Gediz’de trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametine gitmekte olan Ramazan Şahin idaresindeki 43 FA 617 Plakalı minibüs ile Gediz Organize Sanayi Bölgesinden ana yola çıkmak isteyen İbrahim Özkahya yönetimindeki 43 ABD 841 plakalı otomobil çarpıştı.