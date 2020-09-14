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Haberler Galeri Gel Dese Aşk’ın Murat’ı Erkan Petekkaya fotoğrafıyla şoke etti!

Gel Dese Aşk’ın Murat’ı Erkan Petekkaya fotoğrafıyla şoke etti!

Gel Dese Aşk dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle ekranlara geri dönen Erkan Petekkaya sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizi ilk bölümünden itibaren izleyiciyi ekran başına kilitlerken dizinin başrolü Erkan Petekkaya'nın özel hayatı izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla Türk televizyonlarının en önemli aktörlerinden olan Erkan Petekkaya'nın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Erkan Petekkaya'nın geçirdiği değişim sevenlerini şaşırttı.

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 16:58 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 22:01
Gel Dese Aşk’ın Murat’ı Erkan Petekkaya fotoğrafıyla şoke etti!

Gel Dese Aşk dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle yeniden tüm dikkatleri üzerine çeken Erkan Petekkaya sosyal medyanın gündemine oturdu. Petekkaya'nın özel hayatı mercek altına alanlar ortaya çıkan fotoğrafını görünce inanamadıç. Erkan Petekkaya'nın geçirdiği değişim sevenlerini şaşırttı. İşte Erkan Petekkaya'nın o fotoğrafı…

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Gel Dese Aşk’ın Murat’ı Erkan Petekkaya fotoğrafıyla şoke etti!

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Gel Dese Aşk’ın Murat’ı Erkan Petekkaya fotoğrafıyla şoke etti!

Çağatay Ulusoy

Gel Dese Aşk’ın Murat’ı Erkan Petekkaya fotoğrafıyla şoke etti!

Çağatay Ulusoy

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