Gel Dese Aşk'ın yakışıklı oyuncusu Erkan Petekkaya'nın eşi bakın kim çıktı!

ATV'nin yeni dizisi Gel Dese Aşk çok yakında izleyici ile buluşacak. Usta yönetmen Osman Sınav'ın yeni projesi olan ve oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy, Yiğit Koçak, Selim Gürata ve Ayşe Defne Pirinçci'nin bulunduğu Gel Dese Aşk ekrana gelmeden oyuncuları merak konusu oldu. Erkan Petekkaya'nın yeni dizisi olan Gel Dese Aşk öncesi yakışıklı oyuncu eşiyle gündem oldu. Ünlülerin eşlerinin kim olduğunu merak eden internet kullanıcıları Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya'yı ilk kez görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Erkan Petekkaya ve ünlülerin eşleri...