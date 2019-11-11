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'Geleceğe Nefes' kampanyasıyla 81 ile 11 milyon ağaç dikiliyor! İşte illerden manzaralar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında eşi Emine Erdoğan ile birlikte ilk fidanı fidan dikti. İşte diğer illerden manzaralar...

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2019 Pazartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2019 Pazartesi 13:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





