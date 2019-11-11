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Haberler > Galeri > 'Geleceğe Nefes' kampanyasıyla 81 ile 11 milyon ağaç dikiliyor! İşte illerden manzaralar...

'Geleceğe Nefes' kampanyasıyla 81 ile 11 milyon ağaç dikiliyor! İşte illerden manzaralar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında eşi Emine Erdoğan ile birlikte ilk fidanı fidan dikti. İşte diğer illerden manzaralar...

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2019 Pazartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2019 Pazartesi 13:40
'Geleceğe Nefes' kampanyasıyla 81 ile 11 milyon ağaç dikiliyor! İşte illerden manzaralar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında eşi Emine Erdoğan ile birlikte ilk fidanı fidan dikti.

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'Geleceğe Nefes' kampanyasıyla 81 ile 11 milyon ağaç dikiliyor! İşte illerden manzaralar...

İşte diğer illerden manzaralar...

'Geleceğe Nefes' kampanyasıyla 81 ile 11 milyon ağaç dikiliyor! İşte illerden manzaralar...
'Geleceğe Nefes' kampanyasıyla 81 ile 11 milyon ağaç dikiliyor! İşte illerden manzaralar...
'Geleceğe Nefes' kampanyasıyla 81 ile 11 milyon ağaç dikiliyor! İşte illerden manzaralar...
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