Geleceğe Nefes Ol kampanyası nedir? Nasıl bağışta bulunulur? Bağış ücretleri ne kadar?

Yaşanan orman yangınları nedeniyle pek çok canlı yaşamı yok oldu. Ağaç ve orman sevgisini daha da geliştirmek ve sağlıklı bir kent olmak adına ağaçlandırma projeleri yapılıyor. O projelerden biri de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası. Peki 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasının detayları nelerdir? Nasıl bağışta bulunulur? İşte merak edilenler...