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Geleceğe Nefes Ol kampanyası nedir? Nasıl bağışta bulunulur? Bağış ücretleri ne kadar?

Yaşanan orman yangınları nedeniyle pek çok canlı yaşamı yok oldu. Ağaç ve orman sevgisini daha da geliştirmek ve sağlıklı bir kent olmak adına ağaçlandırma projeleri yapılıyor. O projelerden biri de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası. Peki 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasının detayları nelerdir? Nasıl bağışta bulunulur? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 1 Kasım 2019 Cuma 15:06 Güncelleme Tarihi: 1 Kasım 2019 Cuma 15:06
Geleceğe Nefes Ol kampanyası nedir? Nasıl bağışta bulunulur? Bağış ücretleri ne kadar?

Çıkan orman yangınları neticesinde pek çok ağaç ve ormanda yaşayan diğer canlılar yok oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yok olan ağaçların yerine yeniden ağaçlandırma çalışması başlatıldı. Geleceğe Nefes Ol kampanyası ile 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak. Peki kampanyanın detayları nelerdir? Nasıl bağışta bulunulur? İşte detaylar...

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Geleceğe Nefes Ol kampanyası nedir? Nasıl bağışta bulunulur? Bağış ücretleri ne kadar?

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI NEDİR?

Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak maksadıyla;

KAMPANYAYA DESTEK OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kısaca 7 den 77'ye toplumun bütün kesimlerinden katılacak vatandaşlarımızın katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de 81 ilimizde aynı anda 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde ülke genelinde 11 milyon adet fidanı toprakla buluşturacağız.

Geleceğe Nefes Ol kampanyası nedir? Nasıl bağışta bulunulur? Bağış ücretleri ne kadar?

11 Kasım'da, İzmir Karbağlar Tırazlı'da çıkan orman yangını neticesinde zarar gören alanlarla birlikte Muğla Dalaman'daki yanan ormanlık alanlar başta olmak üzere, 2019 yılı içerisinde orman yangınları neticesinde zarar gören ormanlık alanlarda da ilk fidanlar toprakla buluşturulacak.

Yapılacak ağaçlandırma etkinliği ile bir taraftan 7'den 77'ye toplumun bütün kesimlerinin toprakla buluşması hedeflenirken, diğer taraftan da son yıllarda ülke genelinde yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmalarını Dünya'ya duyurmak, dikkatleri Ülkemizin bu konuda yürüttüğü başarılı çalışmalara çekmek hedeflenmektedir.

Geleceğe Nefes Ol kampanyası nedir? Nasıl bağışta bulunulur? Bağış ücretleri ne kadar?

Etkinlik, yanan alanlarla birlikte, köy okulları ve köy yolları başta olmak üzere okul bahçelerinden yol kenarlarına, kamusal alanlardan bozuk orman alanlarına, askeri birliklerden ibadethane ve sağlık ocağı bahçelerine kadar kısaca ağaçlandırma çalışması yapılabilecek bütün potansiyel alanlarda gerçekleştirilecektir.

Aynı anda tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek; yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliğine tüm vatandaşlarımız davetlidir.

Not: Kampanyaya katılmak isteyen kişiler için Orman Bölge Müdürlüklerinde iletişim kurulacak kişiler ve bağışda bulunulabilecek banka hesap numaraları bilgileri ekte sunulmuştur.

Geleceğe Nefes Ol kampanyası nedir? Nasıl bağışta bulunulur? Bağış ücretleri ne kadar?

Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır.

1 Fidan Bağışı 10 TL'dir.

E-Sertifika talepleriniz ödeme yapıldıktan sonra ortalama 1 iş günü içinde, basılı Sertifika talepleriniz ise 5 iş günü içinde teslim edilmektedir.

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