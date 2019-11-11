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Haberler > Galeri > Geleceğe Nefes'te Manisa ilk sırada! İzmir'de fidan sahiplenme oranı ne kadar?

Geleceğe Nefes'te Manisa ilk sırada! İzmir'de fidan sahiplenme oranı ne kadar?

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında 81 ilde eş zamanlı fidan dikme etkinliği düzenlendi. Seferberlik kapsamında Geleceğe Nefes'e en çok katılım gösteren ilk 5 il Manisa, Isparta, Tunceli, Bingöl ve Edirne oldu. Türkiye genelinde sahiplenilen fidan sayısı 13.747.521'i buldu. Manisa %172 katılım oranıyla proje kapsamında lider konumunda bulunurken İzmir'de kaç fidanın sahiplenildiği merak konusu oldu. İşte Manisa başta olmak üzere İzmir, Kütahya, Muğla, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Balıkesir ve Çanakkale'de sahiplenen fidan sayısı....

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2019 Pazartesi 18:30 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2019 Pazartesi 18:36
Geleceğe Nefes'te Manisa ilk sırada! İzmir'de fidan sahiplenme oranı ne kadar?

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında 81 ilde eş zamanlı fidan dikme etkinliği düzenlendi.

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Geleceğe Nefes'te Manisa ilk sırada! İzmir'de fidan sahiplenme oranı ne kadar?

Seferberlik kapsamında Geleceğe Nefes'e en çok katılım gösteren ilk 5 il Manisa, Isparta, Tunceli, Bingöl ve Edirne oldu.

Geleceğe Nefes'te Manisa ilk sırada! İzmir'de fidan sahiplenme oranı ne kadar?

Türkiye genelinde sahiplenilen fidan sayısı 13.747.521'i buldu.

Geleceğe Nefes'te Manisa ilk sırada! İzmir'de fidan sahiplenme oranı ne kadar?

Manisa %172 katılım oranıyla proje kapsamında lider konumunda bulunurken İzmir'de kaç fidanın sahiplenildiği merak konusu oldu.

Geleceğe Nefes'te Manisa ilk sırada! İzmir'de fidan sahiplenme oranı ne kadar?

İşte Manisa başta olmak üzere İzmir, Kütahya, Muğla, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Balıkesir ve Çanakkale'de sahiplenen fidan sayısı....

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