Geleceğe Nefes'te Manisa ilk sırada! İzmir'de fidan sahiplenme oranı ne kadar?

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında 81 ilde eş zamanlı fidan dikme etkinliği düzenlendi. Seferberlik kapsamında Geleceğe Nefes'e en çok katılım gösteren ilk 5 il Manisa, Isparta, Tunceli, Bingöl ve Edirne oldu. Türkiye genelinde sahiplenilen fidan sayısı 13.747.521'i buldu. Manisa %172 katılım oranıyla proje kapsamında lider konumunda bulunurken İzmir'de kaç fidanın sahiplenildiği merak konusu oldu. İşte Manisa başta olmak üzere İzmir, Kütahya, Muğla, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Balıkesir ve Çanakkale'de sahiplenen fidan sayısı....