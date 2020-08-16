Geleneksel Uşak halısı, tarihi konakta yeniden hayat buldu

Tarihi konak içinde kurulan dokuma tezgahlarındaki yerlerini alan 8 kadın, bir döneme damgasını vurmuş, dünya çapında ün salmış Uşak halılarını dönemin özelliklerine uygun şekilde dokumaya başladı.
Geleneksel Uşak halısına uygun olarak metrekaresinde 89 bin 600 ilmek bulunan, desen ve model özelliklerine göre "madalyon", "kuşlu", "yıldızlı" gibi isimlerin verildiği halılar, özgün tasarımları bozulmadan hazırlanıyor.
Tarihi konakta halı dokuyan kadınları ziyaret eden ve burada kadınlarla birlikte ilmek atan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AA muhabirine, kentin en önemli değerlerinden olan halının yeniden kadınlar için istihdam kapısı oluşturmasını amaçladıklarını söyledi.
Uşak halılarının halen Türkiye'nin yanında İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkenin saraylarında yerini koruduğuna dikkat çeken Kocabıyık, müzelerde de geleneksel halıları görmenin mümkün olduğuna işaret etti.