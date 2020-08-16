  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Geleneksel Uşak halısı, tarihi konakta yeniden hayat buldu

Geleneksel Uşak halısı, tarihi konakta yeniden hayat buldu

Deseni, ilmek sayısı, renk, askı ve çözgü özellikleriyle 14. ve 15 yüzyılda Avrupa saraylarını süsleyen "Uşak halısı", kentte restore edilen tarihi konakta kadınların ellerinde tekrar hayat buluyor.

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2020 Pazar 12:16 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2020 Pazar 12:16
Geleneksel Uşak halısı, tarihi konakta yeniden hayat buldu

Osmanlı'nın son döneminde inşa edildiği bilinen "Çeşmeli Çift Konak", Uşak Valiliği İl Özel İdaresi tarafından restore edilmesinin ardından "Dokuyan Eller Halı ve Kilim Evi" olarak hizmete açıldı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Geleneksel Uşak halısı, tarihi konakta yeniden hayat buldu

Tarihi konak içinde kurulan dokuma tezgahlarındaki yerlerini alan 8 kadın, bir döneme damgasını vurmuş, dünya çapında ün salmış Uşak halılarını dönemin özelliklerine uygun şekilde dokumaya başladı.

Geleneksel Uşak halısı, tarihi konakta yeniden hayat buldu

Geleneksel Uşak halısına uygun olarak metrekaresinde 89 bin 600 ilmek bulunan, desen ve model özelliklerine göre "madalyon", "kuşlu", "yıldızlı" gibi isimlerin verildiği halılar, özgün tasarımları bozulmadan hazırlanıyor.

Geleneksel Uşak halısı, tarihi konakta yeniden hayat buldu

Tarihi konakta halı dokuyan kadınları ziyaret eden ve burada kadınlarla birlikte ilmek atan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AA muhabirine, kentin en önemli değerlerinden olan halının yeniden kadınlar için istihdam kapısı oluşturmasını amaçladıklarını söyledi.

Geleneksel Uşak halısı, tarihi konakta yeniden hayat buldu

Uşak halılarının halen Türkiye'nin yanında İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkenin saraylarında yerini koruduğuna dikkat çeken Kocabıyık, müzelerde de geleneksel halıları görmenin mümkün olduğuna işaret etti.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Soğanı bu şekilde yemek zehirliyor!
Soğanı bu şekilde yemek zehirliyor!
  • SON DAKİKA