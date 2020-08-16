Geleneksel Uşak halısı, tarihi konakta yeniden hayat buldu

Tarihi konakta halı dokuyan kadınları ziyaret eden ve burada kadınlarla birlikte ilmek atan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AA muhabirine, kentin en önemli değerlerinden olan halının yeniden kadınlar için istihdam kapısı oluşturmasını amaçladıklarını söyledi.