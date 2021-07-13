Gelibolu Tarihi Yarım Adası'nda lavantalar çiçek açtı!

Bu yıl lavanta dikim oranının arttığını belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Arkamızda görmüş olduğunuz lavanta tarlaları gün geçtikçe daha da artmaya başladı. Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu işin ilk öncüsüyüz. Çok şükür, halkımız da bu güzel bitkiyi sahiplendi ve ekmeye başladılar. Şimdi, Tarihi Alan Başkanlığı'nda birçok noktada lavanta tarlalarını görmüş oluyoruz. Hayalimiz şu; rengarenk ve renk cümbüşü içerisinde bir tarihi alan istiyoruz. Gelen ziyaretçilerin hem tarih içinde bir yolculuk hem de doğal bir renk cümbüşünün içerisinde ziyaretlerini yapması. Hal böyle olunca, buraya olan ilgi daha da artacak. Ziyaretçiler daha çok keyif alacak, fotoğrafçılar daha çok buraya gelecek" dedi.