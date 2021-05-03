  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Gelincik şerbetinin faydaları saymakla bitmiyor!

Gelincik şerbetinin faydaları saymakla bitmiyor!

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte tarlalarda çıkan gelincikler görsel şölen sunuyor. Bölge halkı, gelincikleri şerbet yapımı için topladı.

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 14:52
Gelincik şerbetinin faydaları saymakla bitmiyor!
Gelincik şerbetinin faydaları saymakla bitmiyor!

Burhaniye'de Madra Dağı eteklerindeki tarlalarda gelincikler çıkmaya başladı. Renk tonlarıyla gözlere hitap eden gelinciklerden bölgede şerbet yapılıyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Gelincik şerbetinin faydaları saymakla bitmiyor!
Gelincik şerbetinin faydaları saymakla bitmiyor!

Gelincik şerbetinin rahatlatıcı bir özelliği olduğunu söyleyen Burhaniye Meslek Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, "Şu an gelincik merasındayız. Gelincik tabii herkes tarafından bilinse bile faydası bilinmiyor. Ama geleneksel olarak gastronomi açısından bakıldığı zaman gelincik şerbetimiz var.

Gelincik şerbetinin faydaları saymakla bitmiyor!
Gelincik şerbetinin faydaları saymakla bitmiyor!

Gelincik şerbeti, özellikle tam bu bahar aylarında yaza girerken serinletici ferahlatıcı bir şerbet. Kırmızı yapraklarından yapılır. Biz onu suda bekletiriz. Ondan sonra da o rengini verince tatlandırırız. Çok faydalıdır. Bölge halkı gelinciği rahatlıkla kullanabilir" dedi.

Gelincik şerbetinin faydaları saymakla bitmiyor!
Gelincik şerbetinin faydaları saymakla bitmiyor!

Çiftçi Namık Kemal Gedikoğlu da, "Ben de faydalı olduğunu duydum. Topladım, şerbet yapacağım. Biz farkına varmadık. Hocamız faydalarını anlattı. Biz de buraya geldik. İnşallah, bölge halkına duyurulmasında da faydalı oluruz" diye konuştu.

Gelincik şerbetinin faydaları saymakla bitmiyor!
Gelincik şerbetinin faydaları saymakla bitmiyor!

Necmi Karademir ise, "İlk defa bu sene, bu kadar bol gelinciğe rastladım. Bu da Allah'tan. Bu sene yağmurlar çok oldu. Ondan olabilir. Bu sene ilk defa moruna da rastladım. Kırmızısını biliyordum. Bir de morunu gördüm" dedi.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Ketenlik Deresi siyaha büründü
Ketenlik Deresi siyaha büründü