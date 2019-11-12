Genç kızların fotoğrafı görenleri şok etti!

Sosyal medyada yer alan bu fotoğraflar görenleri şaşkına çevirdi. Bilim insanların dahi açıklamakta zorlandığı fotoğrafları görenler hayrete düşürdü. Peki bu fotoğraflardaki gizem ne? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 12 Kasım 2019 Salı 10:29Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2019 Salı 10:34
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Bu kızların fotoğrafı görenleri hayrete düşürdü. 3 arkadaşın çektiği ve sosyal medyada yayılan bu fotoğrafa, bilim insanları bile açıklama getiremedi. Peki nedir bu fotoğrafı ilginç kılan? İşte sosyal medyanın konuştuğu o fotoğraflar.
İşte akıllarda soru işaretleri oluşturan o ilginç olaylar...
Ünlü "Kiev Kozmonotu"
Bu heykelcik Avrupa'da bulunan " uzay adamı " özelliklerini gösteren tek buluntudur. Yaşı çok eskidir.
Tarih öncesine ait küçük Japon heykelcikleri
Yakalarında civata taşıyan bu heykelcikler bir tür uzay başlığı ve elbisesi taşımaktadır. Hatta bunlardan biri çok büyük gözlük takmaktadır. Sanki güneş ışığından korunmak ister gibi.
Filippo Lippi tarafından yapılan "La Madonna e san Giovannino" tablosu. (15. yüzyıl) Yukarıdaki koyu renkli ve ışık saçan cisim sanki haraket ediyor gibi. Çünkü seyredenler var. Tablodaki adam ve köpek. Ressamın tablosuna aksettirdiği bu cisim hiçbir inanç ve dinsel anlatımla alakalı görünmüyor. Roma döneminde olduğu gibi günümüzde de "UFO" fenomenleri aynı şekilde gözlemlenmektedir.