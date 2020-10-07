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Haberler Galeri Gençliğim Eyvah'ın Azra’sı Elif Doğan'ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Gençliğim Eyvah'ın Azra’sı Elif Doğan'ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Gençliğim Eyvah bu yaza damga yapımlarda olurken dizinin oyuncuları da mercek altına alındı. Kadrosunda usta oyuncuların yanı sıra genç yeteneklere de yer veren Gençliğim Eyvah'ta Azra karakterine hayat veren Elif Doğan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Elif Doğan, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Elif Doğan'ın paylaştığı çocukluk fotoğraflarıyla ilgi odağı oldu. İşte Elif Doğan'ın beğeni yağan çocukluk fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 7 Ekim 2020 Çarşamba 23:00 Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2020 Çarşamba 23:00
Gençliğim Eyvah'ın Azra’sı Elif Doğan'ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Gençliğim Eyvah'ta Azra karakterine hayat veren Elif Doğan sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken genç oyuncu paylaştığı çocukluk fotoğraflarıyla ilgi odağı oldu.

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Gençliğim Eyvah'ın Azra’sı Elif Doğan'ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

İşte Elif Doğan'ın beğeni yağan çocukluk fotoğrafları…

Gençliğim Eyvah'ın Azra’sı Elif Doğan'ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

OKTAY KAYNARCA

Gençliğim Eyvah'ın Azra’sı Elif Doğan'ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

OKTAY KAYNARCA

Gençliğim Eyvah'ın Azra’sı Elif Doğan'ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

BARIŞ MANÇO

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