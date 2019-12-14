Gezegendeki en sağlıksız 30 besin belli oldu

Günlük hayattaki severek tükettiğimiz pek çok besinin sağlığımız için faydaları bulunmakta. Ancak öyle besinler var ki sağlığa zararları oldukça fazla. Eatthis adlı site 'Gezegendeki en sağlıksız 30 besini seçti. İşte o liste...
Giriş Tarihi: 14 Aralık 2019 Cumartesi 16:45Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2019 Cumartesi 16:53
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Barbekü sos
Sağlıksız madde: Yüksek fruktozlu mısır şurubu
Bunun yerine: Sosisli veya köfte için bir çeşniye ihtiyacınız varsa, barbekü yerine hardalı tercih edin.