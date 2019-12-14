Gezegendeki en sağlıksız 30 besin belli oldu

Günlük hayattaki severek tükettiğimiz pek çok besinin sağlığımız için faydaları bulunmakta. Ancak öyle besinler var ki sağlığa zararları oldukça fazla. Eatthis adlı site 'Gezegendeki en sağlıksız 30 besini seçti. İşte o liste...