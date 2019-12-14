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Gezegendeki en sağlıksız 30 besin belli oldu

Günlük hayattaki severek tükettiğimiz pek çok besinin sağlığımız için faydaları bulunmakta. Ancak öyle besinler var ki sağlığa zararları oldukça fazla. Eatthis adlı site 'Gezegendeki en sağlıksız 30 besini seçti. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2019 Cumartesi 16:45 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2019 Cumartesi 16:53
Gezegendeki en sağlıksız 30 besin belli oldu

Barbekü sos

Sağlıksız madde: Yüksek fruktozlu mısır şurubu

Bunun yerine: Sosisli veya köfte için bir çeşniye ihtiyacınız varsa, barbekü yerine hardalı tercih edin.

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Gezegendeki en sağlıksız 30 besin belli oldu

Fettuccine Alfredo

Sağlıksız maddeler: Krem, yağ

Alfredo sosu krema, parmesan peyniri ve bol miktarda yağla yapılır, bunlar bir araya geldiğinde size zarar verir.

Bunun yerine: Makarnayı özlüyorsanız, bunun yerine klasik bir spagetti yapabilirsiniz.

Gezegendeki en sağlıksız 30 besin belli oldu

Granola Bar

Sağlıksız malzemeler: Şeker, mısır şurubu, sorbitol, soya fasulyesi yağı, BHT

Bunun yerine: Karışık kuruyemiş, bal, pirinç ve keten tohumundan oluşan omega-3 bakımından zengin bu karışımı tüketebilirsiniz.

Gezegendeki en sağlıksız 30 besin belli oldu

Protein barları

Sağlıksız malzemeler: Şeker, yapay tatlandırıcılar, karamel rengi, polisorbat 60

Bunun yerine: Bir avuç çiğ badem, bir parça peynir veya haşlanmış tam pişmiş yumurta, antrenman sonrası toparlanmanıza yardımcı olur.

Gezegendeki en sağlıksız 30 besin belli oldu

Şekerlemeler

Sağlıksız malzemeler: Yapay renklendirme, ilave şeker, doymuş yağlar

Bunun yerine: Sağlıklı bir seçenek olan bitter çikolataya yönelebilirsiniz.

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