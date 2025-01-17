Gıda teröristleri bunu da yaptı! Etli ekmeğin içinden kalp çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, ''Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar'' listesini güncelledi. Bu kez listede yer alan ürünlerin sayısında arttı. Yeni listede zeytinyağı ve baharat gibi sık kullanılan ürünlerin yer alması dikkat çekti.

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 17 Ocak 2025 14:02 Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 14:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





