Gıda teröristleri bunu da yaptı! Etli ekmeğin içinden kalp çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, ''Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar'' listesini güncelledi. Bu kez listede yer alan ürünlerin sayısında arttı. Yeni listede zeytinyağı ve baharat gibi sık kullanılan ürünlerin yer alması dikkat çekti.
HABER MERKEZİ
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Tarım ve Orman Bakanlığı tüketiciyi mağdur eden ve halkın sağlığını tehdit eden ürünleri ''Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar'' listesinde yayımlamaya devam ediyor. Kebap, mantı ve fıstık ezmesi gibi ürünlerinde olduğu liste uzuyor. İşte bakanlığın listesine kara listesine giren ürünler...
Listede yemeklerde ve salatalarda sık sık kullanılan zeytinyağı dikkat çekti. Aydın, Muğla, İzmir ve Şanlıurfa merkezli bu işletmelerin zeytinyağlarında tohum yağları tespit edildiği ifade edildi. Başka bir işletmenin ürettiği zeytinyağına daha düşük kaliteli ürün karıştırdığı tespit edildi.
Mersin'de ve Diyarbakır'da köfte ve Adana kebap üreten 5 ayrı firmanın ürünlerinde sakatat (taşlık) ve kanatlı et tespit edildi. Şenci marka fıstık ezmesinde gıda boyası kullanıldığı görüldü.
BAHARATTA ETKEN MADDE
Kekik ve toz biber gibi baharatlar üreten 2 ayrı firmanın ürünlerinde yabancı madde tespit edilirken, takviye edici gıda üreten bir firmanın ürününde de etken maddenin bulunmadığı ortaya çıktı.
ET ÜRÜNLERİNDE SAKATAT
Karaman merkezli bir pide fırınında etli ekmek harcında sakatat (kalp) olduğu görüldü. Giresun'da hizmet veren bir ocakbaşının ızgara köftelerinde ise kanatlı et tespit edildi. Yapılan denetimler kapsamında İstanbul'da Kayseri mantısı üreten bir firmanın ürünlerinde kanatlı et ve sakatat (taşlık), kıymalı kol böreği üreten bir firmanın ürünlerinde de sakatat (taşlık) tespit edildi.