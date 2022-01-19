Girdiği evde kadına bıçakla saldırıp "Seni öldürmem lazım" dedi

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Gölköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan ve dün izinli olan Zeynep Özcan, evine gireceği sırada bölgede dolaşan Yunus T. ile karşılaştı. Ayağında ve kollarında yaralar olan Yunus T., Zeynep Özcan'dan yardım istedi. Yunus T.'nin durumundan şüphelenen Özcan, yardım edemeyeceğini ancak taksi çağırabileceğini söyleyerek evine girdi.