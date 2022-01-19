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Girdiği evde kadına bıçakla saldırıp "Seni öldürmem lazım" dedi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Zeynep Özcan, evinin önünde tanımadığı Yunus T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Özcan kollarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, Yunus T.'nin saldırı esnasında 'Seni öldürmem lazım' dediği ileri sürüldü. Saldırgan, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 21:11 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 21:14
Girdiği evde kadına bıçakla saldırıp Seni öldürmem lazım dedi

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Gölköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan ve dün izinli olan Zeynep Özcan, evine gireceği sırada bölgede dolaşan Yunus T. ile karşılaştı. Ayağında ve kollarında yaralar olan Yunus T., Zeynep Özcan'dan yardım istedi. Yunus T.'nin durumundan şüphelenen Özcan, yardım edemeyeceğini ancak taksi çağırabileceğini söyleyerek evine girdi.

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Girdiği evde kadına bıçakla saldırıp Seni öldürmem lazım dedi

İddiaya göre, evin penceresindeki sinekliği bıçakla kesen Yunus T., elini içeriye sokarak 'Bana yardım etmen lazım yoksa kötü olur' dedi. Kapıyı açarak saldırganı uzaklaştırmaya çalışan Özcan, Yunus T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Girdiği evde kadına bıçakla saldırıp Seni öldürmem lazım dedi

Özcan'ın çığlıklarını duyan çevredekiler ve o sırada işten gelen kadının eşi yardıma koştu. Uzun süre Özcan'ı darbeden ve bıçakla yaralayan Yunus T.'nin saldırı sırasında 'Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım' dediği öne sürüldü. Kolunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde 15'ten fazla bıçak yarası olan Zeynep Özcan, hastaneye kaldırıldı.

Girdiği evde kadına bıçakla saldırıp Seni öldürmem lazım dedi

OTOMOBİL ÇALIP KAÇMAYA ÇALIŞTI
Zeynep Özcan'ın kurtarılmasının ardından saldırgan Yunus T. ise bölgeden koşarak uzaklaştı. Yunus T. olay yerine yaklaşık 100 metre mesafede bulunan lastikçinin otomobilini çalarak kaçmaya çalıştığı sırada bölgeye gelen jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yunus T.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Girdiği evde kadına bıçakla saldırıp Seni öldürmem lazım dedi

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Yunus T.'nin olaydan önce bir hafif ticari araçla akaryakıt istasyonuna girdiği ve valizlerini alarak Zeynep Özcan'ın yaşadığı eve doğru gittiği görüldü. Akaryakıt istasyonun güvenlik kamerası tarafından o anlar saniye saniye görüntülendi.

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Günlük burç yorumları - 19 Ocak Çarşamba