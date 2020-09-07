Gizem Güven evlendi, Sihirli Annem'in kadrosu toplandı! İşte o muhteşem değişim

Sihirli Annem ve Selena dizilerinden tanıdığımız güzel ve başarılı oyuncu Gizem Güven evlendi. Muhteşem bir düğünle dünyaevine giren oyuncuyu Sihirli Annem dizisindeki ekip arkadaşları yalnız bırakmadı. Sihirli Annem oyuncuları tam kadro bir araya geldi.