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Haberler Galeri Gizem Güven evlendi, Sihirli Annem'in kadrosu toplandı! İşte o muhteşem değişim

Gizem Güven evlendi, Sihirli Annem'in kadrosu toplandı! İşte o muhteşem değişim

Sihirli Annem ve Selena dizilerinden tanıdığımız güzel ve başarılı oyuncu Gizem Güven evlendi. Muhteşem bir düğünle dünyaevine giren oyuncuyu Sihirli Annem dizisindeki ekip arkadaşları yalnız bırakmadı. Sihirli Annem oyuncuları tam kadro bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 7 Eylül 2020 Pazartesi 11:57
Gizem Güven evlendi, Sihirli Annem'in kadrosu toplandı! İşte o muhteşem değişim

Sihirli Annem dizisindeki Ceren rolüyle hafızalara kazınan Gizem Güven, dün akşam uzun süredir birlikte olduğu Caner Turp ile evlendi.

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Gizem Güven evlendi, Sihirli Annem'in kadrosu toplandı! İşte o muhteşem değişim

Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerde oynanmasının yasaklanmasının ardından çift sade bir kutlama ile nikah masasına oturdu.

Gizem Güven evlendi, Sihirli Annem'in kadrosu toplandı! İşte o muhteşem değişim

Geçtiğimiz hafta kına gecesi yapan ve görüntüleriyle günlerce konuşulan Gizem Güven'i bu mutlu gününde rol arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Gizem Güven evlendi, Sihirli Annem'in kadrosu toplandı! İşte o muhteşem değişim

Sihirli Annem dizisinde rol aldığı Zeynep Özkaya, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür ve Jennifer Boyner arkadaşlarını bu özel gününde yalnız bırakmadı.

Gizem Güven evlendi, Sihirli Annem'in kadrosu toplandı! İşte o muhteşem değişim

Çift, aile arasında düzenlenen nikah merasiminin ardından yakın arkadaşlarıyla bir mekanda yemek yedi.

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Günlük burç yorumları - 7 Eylül Pazartesi
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