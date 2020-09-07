Haberler
Galeri
Gizem Güven evlendi, Sihirli Annem'in kadrosu toplandı! İşte o muhteşem değişim
Gizem Güven evlendi, Sihirli Annem'in kadrosu toplandı! İşte o muhteşem değişim
Sihirli Annem ve Selena dizilerinden tanıdığımız güzel ve başarılı oyuncu Gizem Güven evlendi. Muhteşem bir düğünle dünyaevine giren oyuncuyu Sihirli Annem dizisindeki ekip arkadaşları yalnız bırakmadı. Sihirli Annem oyuncuları tam kadro bir araya geldi.
Giriş Tarihi: 7 Eylül 2020 Pazartesi 11:57
Sihirli Annem dizisindeki Ceren rolüyle hafızalara kazınan Gizem Güven, dün akşam uzun süredir birlikte olduğu Caner Turp ile evlendi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerde oynanmasının yasaklanmasının ardından çift sade bir kutlama ile nikah masasına oturdu.
Geçtiğimiz hafta kına gecesi yapan ve görüntüleriyle günlerce konuşulan Gizem Güven'i bu mutlu gününde rol arkadaşları da yalnız bırakmadı.
Sihirli Annem dizisinde rol aldığı Zeynep Özkaya, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür ve Jennifer Boyner arkadaşlarını bu özel gününde yalnız bırakmadı.
Çift, aile arasında düzenlenen nikah merasiminin ardından yakın arkadaşlarıyla bir mekanda yemek yedi.