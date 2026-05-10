Göç olmasaydı Türkiye'nin en kalabalık şehri hangisi olurdu?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yapılan hesaplamalar, Türkiye'de iç göç hareketlerinin nüfus dağılımını tamamen değiştirdiğini ortaya koydu. Eğer herkes doğduğu şehirde yaşamaya devam etseydi, bugün nüfus yoğunluğuyla öne çıkan İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirler zirvede yer almayabilirdi. Peki göç olmasaydı Türkiye'nin en kalabalık ili hangisi olurdu?

Göç olmasaydı Türkiye’nin en kalabalık şehri hangisi olurdu?

Nüfusun çok büyük kısmı Ankara, İzmir, İstanbul gibi metropollerde yaşıyor. Peki ya bu nüfus dağılmasa ve herkes kendi memleketinde yaşasaydı, Türkiye'nin en kalabalık ili hangisi olurdu?

Herkesin kütüğünün kayıtlı olduğu ilde (doğduğu yerde) yaşaması senaryosunda, 2026 TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık ili 3.2 milyon kişiyle Şanlıurfa olurdu.

2. KONYA: 2 milyon 702 bin 482

3. İSTANBUL: 2 milyon 603 bin 870

4. DİYARBAKIR: 2 milyon 486 bin 449

5. ANKARA: 2 milyon 75 bin 894

6. SAMSUN: 2 milyon 32 bin 154

7. SİVAS: 1 Milyon 988 bin 289

8. ERZURUM: 1 milyon 987 bin 876

9. İZMİR: 1 milyon 943 bin 223

10. HATAY: 1 milyon 895 bin 656

11. BURSA: 1 milyon 854 bin 212

12. ADANA: 1 milyon 830 bin 974

13.GAZİANTEP: 1 milyon 830 bin 380

14. MARDİN: 1 milyon 800 bin 184

15. VAN: 1 milyon 707 bin 753

16.KAHRAMANMARAŞ: 1 milyon 663 bin 566

17. ORDU: 1 milyon 602 bin 426

18. TRABZON: 1 milyon 586 bin 303

19. KAYSERİ: 1 milyon 528 bin 825

20. MALATYA: 1 milyon 423 bin 293

21. MANİSA: 1 milyon 423 bin 251

22. MERSİN: 1 milyon 409 bin 834

23. TOKAT: 1 milyon 399 bin 393

24. ÇORUM: 1 milyon 331 bin 917