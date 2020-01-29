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> Godzilla nasıl çekildi? Görünce çok şaşıracaksınız!
Godzilla nasıl çekildi? Görünce çok şaşıracaksınız!
Bir döneme damga vuran efsane film 'Godzilla' televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Bugün de ekranlara gelen Godzilla filmi tekrar gündeme geldi. Filmi seyredenler Godzilla'nın nasıl çekildiğini merak edip araştırıyor. Meğer gerçek çok farklıymış... Godzilla'yı kim oynadı? Kim canlandırdı? İşte başta Godzilla filmi olmak üzere ünlü filmlerin gerçekte nasıl çekildiğini sizler için derledik. Gördüğünüzde çok şaşıracağınız o kareler...
Giriş Tarihi: 29 Ocak 2020 Çarşamba 11:47
Bir döneme damga vuran efsane film 'Godzilla' televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Bugün de ekranlara gelen Godzilla filmi tekrar gündeme geldi. Filmi seyredenler Godzilla'nın nasıl çekildiğini merak edip araştırıyor. Meğer gerçek çok farklıymış... Godzilla'yı kim oynadı? Kim canlandırdı? İşte başta Godzilla filmi olmak üzere ünlü filmlerin gerçekte nasıl çekildiğini sizler için derledik. Gördüğünüzde çok şaşıracağınız o kareler...
Dünyaca ünlü Godzilla filmlerinde canavar rolünü Japon aktör Haruo Nakajima canlandırdı.
Haruo Nakajima 88 yaşında hayatını kaybetti.
1954'te çekilen Godzilla filmiyle canavar kostümünü ilk güyen oyuncu olan Nakajima'nın ölüm nedeni zatürre olarak açıklandı.
İşte filmlerin gerçekte nasıl çekildiği...