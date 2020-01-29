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Godzilla nasıl çekildi? Görünce çok şaşıracaksınız!

Bir döneme damga vuran efsane film 'Godzilla' televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Bugün de ekranlara gelen Godzilla filmi tekrar gündeme geldi. Filmi seyredenler Godzilla'nın nasıl çekildiğini merak edip araştırıyor. Meğer gerçek çok farklıymış... Godzilla'yı kim oynadı? Kim canlandırdı? İşte başta Godzilla filmi olmak üzere ünlü filmlerin gerçekte nasıl çekildiğini sizler için derledik. Gördüğünüzde çok şaşıracağınız o kareler...

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2020 Çarşamba 11:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





