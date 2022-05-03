Gökçeada’da yunuslar eşliğinde kılıç balığı avı

Bereketli bir av olduğunu belirten balıkçı İlker Özdemir, "Bir buçuk saat mücadele ettik ve yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki kılıç balığını avlamayı başardık. Bir an da önüme çıktı. Balık, aşağı yukarı 250 metre derinliği gördü ama sonunda mücadeleyi biz kazandık" dedi.