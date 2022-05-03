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Haberler Galeri Gökçeada’da yunuslar eşliğinde kılıç balığı avı

Gökçeada’da yunuslar eşliğinde kılıç balığı avı

Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerine kafa tutan Türk balıkçı bu kez 50 kilogram ağırlığında kılıç balığı avladı. Balıkçı lker Özdemir, "Bir anda önüme çıktı balık. Vurduktan sonra yaklaşık 250 metre derine indi ama 1,5 saatlik mücadeleyi biz kazandık" dedi.

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2022 Salı 16:57 Güncelleme Tarihi: 3 Mayıs 2022 Salı 16:59
Gökçeada’da yunuslar eşliğinde kılıç balığı avı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz aylarda Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına kafa tutan Türk balıkçı İlker Özdemir, 50 kilogram ağırlığında kılıç balığı avladı. Yunus balıklarının da eşlik ettiği balık avı İlker reisin kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Gökçeada’da yunuslar eşliğinde kılıç balığı avı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Kaleköy Balıkçı Barınağı'ndan Semadirek ile Limni Adası arasına açılan balıkçı İlker Özdemir, 50 kilogram ağırlığında kılıç balığı avladı. Yunus balıklarının da eşlik ettiği balık avında renkli görüntüler yaşandı.

Gökçeada’da yunuslar eşliğinde kılıç balığı avı

Bereketli bir av olduğunu belirten balıkçı İlker Özdemir, "Bir buçuk saat mücadele ettik ve yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki kılıç balığını avlamayı başardık. Bir an da önüme çıktı. Balık, aşağı yukarı 250 metre derinliği gördü ama sonunda mücadeleyi biz kazandık" dedi.

Gökçeada’da yunuslar eşliğinde kılıç balığı avı

Semadirek ile Limni Adası açıklarında ilerlerken yunus balıklarının tekneye eşlik ettiği görüntüler de izleyenlerin içini ısıttı.

Gökçeada’da yunuslar eşliğinde kılıç balığı avı
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