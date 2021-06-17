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Haberler Galeri Gökhan Mete’nin olaylı gecesi! Ortalığı birbirine kattı

Gökhan Mete’nin olaylı gecesi! Ortalığı birbirine kattı

Başarılı oyuncu Gökhan Mete ve eşi Ayşe Kökçü, önceki akşam Türkbükü'nde görüntülendi. Aldığı alkolün etkisiyle arkadaşıyla kavga eden Mete, hızını alamayıp kendini görüntüleyen gazetecilere saldırdı.

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 11:49
Gökhan Mete’nin olaylı gecesi! Ortalığı birbirine kattı

Televizyon tarihine geçen Bizimkiler dizisinde Nazan karakterini canlandıran Ayşe Kökçü, 2017 yılında tiyatrocu Gökhan Mete ile evlenmişti.

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Gökhan Mete’nin olaylı gecesi! Ortalığı birbirine kattı

MUHABİRİN BOĞAZINI SIKTI

Çift, önceki akşam Türkbükü'ndeydi. Gökhan Mete gecenin ilerleyen saatlerinde aldığı alkolün etkisiyle arkadaşıyla kavgaya tutuştu.

Gökhan Mete’nin olaylı gecesi! Ortalığı birbirine kattı

Küfürlerin havada uçuştuğu kavgayı ayırma görevi ise Ayşe Kökçü'ye düştü. Arka arkaya flaşlar patlayınca iki arkadaş kavgayı bırakıp gazetecilere saldırdı.

Gökhan Mete’nin olaylı gecesi! Ortalığı birbirine kattı

Bir muhabirin boğazına sarılan Mete, bir ara eline taş alarak gazetecilere atmaya çalıştı.

Gökhan Mete’nin olaylı gecesi! Ortalığı birbirine kattı

Mete'nin kavga ettiği arkadaşı araca binmeyi kabul etse de Mete elindeki taş ile muhabirlere hareket ve küfür ederek tehditler savurmaya devam etti.

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