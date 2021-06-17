Gökhan Mete’nin olaylı gecesi! Ortalığı birbirine kattı

Televizyon tarihine geçen Bizimkiler dizisinde Nazan karakterini canlandıran Ayşe Kökçü, 2017 yılında tiyatrocu Gökhan Mete ile evlenmişti. MUHABİRİN BOĞAZINI SIKTI Çift, önceki akşam Türkbükü'ndeydi. Gökhan Mete gecenin ilerleyen saatlerinde aldığı alkolün etkisiyle arkadaşıyla kavgaya tutuştu. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgayı ayırma görevi ise Ayşe Kökçü'ye düştü. Arka arkaya flaşlar patlayınca iki arkadaş kavgayı bırakıp gazetecilere saldırdı. Bir muhabirin boğazına sarılan Mete, bir ara eline taş alarak gazetecilere atmaya çalıştı. Mete'nin kavga ettiği arkadaşı araca binmeyi kabul etse de Mete elindeki taş ile muhabirlere hareket ve küfür ederek tehditler savurmaya devam etti. Ayşe Kökçü, 'Ne olur bin gidelim' diye eşine defalarca bağırsa da, Mete alkolün etkisiyle hiç de oralı olmadı.