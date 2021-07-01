Göksel'in 'Makyajsızım' paniği!

Ünlü şarkısı Göksel, Nişantaşı'nda bir erkek arkadaşı ile kahvaltı ederken objektiflere yakalandı. Makyajsız yakalandığı için fotoğrafının çekilmesinden rahatsız olan Göksel, masayı terk edip kahvaltısına restoranın arka kısmında devam etti.
Giriş Tarihi: 1 Temmuz 2021 Perşembe 12:49Güncelleme Tarihi: 1 Temmuz 2021 Perşembe 12:53
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Ünlü şarkıcı Göksel, pandemiyle birlikte Ege'deki bir köye yerleşerek izole hayat yaşamaya başlamıştı. Nişantaşı'nda objektiflere takılan ünlü şarkıcı makyajsız haliyle görüntülenince panikledi.