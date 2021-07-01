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Göksel'in 'Makyajsızım' paniği!

Ünlü şarkısı Göksel, Nişantaşı'nda bir erkek arkadaşı ile kahvaltı ederken objektiflere yakalandı. Makyajsız yakalandığı için fotoğrafının çekilmesinden rahatsız olan Göksel, masayı terk edip kahvaltısına restoranın arka kısmında devam etti.

Giriş Tarihi: 1 Temmuz 2021 Perşembe 12:49 Güncelleme Tarihi: 1 Temmuz 2021 Perşembe 12:53
Göksel'in 'Makyajsızım' paniği!

Ünlü şarkıcı Göksel, pandemiyle birlikte Ege'deki bir köye yerleşerek izole hayat yaşamaya başlamıştı. Nişantaşı'nda objektiflere takılan ünlü şarkıcı makyajsız haliyle görüntülenince panikledi.

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Göksel'in 'Makyajsızım' paniği!

Nişantaşı'nda görüntülenen ve bir mekanda yemek yiyen Göksel ve arkadaşı, çekildiklerini fark edince rahatsız oldu.

Göksel'in 'Makyajsızım' paniği!

Makyajsız haliyle dikkat çeken şarkıcı Göksel, yerinden kalkarak restoranın arka kısmında bir yere oturdu.

Göksel'in 'Makyajsızım' paniği!

İşte Göksel'in makyajsız hali...

Göksel'in 'Makyajsızım' paniği!
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