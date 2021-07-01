Göksel'in 'Makyajsızım' paniği!

Ünlü şarkısı Göksel, Nişantaşı'nda bir erkek arkadaşı ile kahvaltı ederken objektiflere yakalandı. Makyajsız yakalandığı için fotoğrafının çekilmesinden rahatsız olan Göksel, masayı terk edip kahvaltısına restoranın arka kısmında devam etti.