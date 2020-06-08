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Haberler Galeri Gönlü geniş Hande! Murat Dalkılıç'a maddi yardım yapıyor!

Gönlü geniş Hande! Murat Dalkılıç'a maddi yardım yapıyor!

Koronavirüs nedeniyle işleri duran Murat Dalkılıç, su sıralar zor günler geçiriyor. Salgın nedeniyle konser veremeyen Dalkılıç'a sevgilisi Hande Erçel'in yardım ettiği ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre Erçel'in sevgilisi Dalkılıç'a her ay 15 bin lira verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8 Haziran 2020 Pazartesi 13:26 Güncelleme Tarihi: 8 Haziran 2020 Pazartesi 13:38
Gönlü geniş Hande! Murat Dalkılıç'a maddi yardım yapıyor!

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, eski eşi Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra başarılı oyuncu Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açtı.

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Gönlü geniş Hande! Murat Dalkılıç'a maddi yardım yapıyor!

Bir süredir evlenmek istediğine dair mesajlar veren Murat Dalkılıç, üç yıldır birlikte olduğu Hande Erçel'i sonunda evliliğe ikna etmişti.

Gönlü geniş Hande! Murat Dalkılıç'a maddi yardım yapıyor!

HANDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Evlilik hazırlığı yapan ünlü çift, koronvirüs engeline takıldı. Koronavirüs salgını sebebiyle maddi olarak zor günler geçiren Murat Dalkılıç, düğünü ertelemek zorunda kaldı.

Gönlü geniş Hande! Murat Dalkılıç'a maddi yardım yapıyor!

Maddi sıkıntıya giren Dalkılıç'a, sevgilisi yardım eli uzattı.

Gönlü geniş Hande! Murat Dalkılıç'a maddi yardım yapıyor!

Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı yeni bir dizi için çalışmaya başlayan Erçel, sevgilisine jest yaparak, kiranın yarısına ortak olmayı teklif etti.

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