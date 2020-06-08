Haberler Galeri Gönlü geniş Hande! Murat Dalkılıç'a maddi yardım yapıyor!

Gönlü geniş Hande! Murat Dalkılıç'a maddi yardım yapıyor!

Koronavirüs nedeniyle işleri duran Murat Dalkılıç, su sıralar zor günler geçiriyor. Salgın nedeniyle konser veremeyen Dalkılıç'a sevgilisi Hande Erçel'in yardım ettiği ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre Erçel'in sevgilisi Dalkılıç'a her ay 15 bin lira verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8 Haziran 2020 Pazartesi 13:26 Güncelleme Tarihi: 8 Haziran 2020 Pazartesi 13:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





