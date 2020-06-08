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Gönlü geniş Hande! Murat Dalkılıç'a maddi yardım yapıyor!
Gönlü geniş Hande! Murat Dalkılıç'a maddi yardım yapıyor!
Koronavirüs nedeniyle işleri duran Murat Dalkılıç, su sıralar zor günler geçiriyor. Salgın nedeniyle konser veremeyen Dalkılıç'a sevgilisi Hande Erçel'in yardım ettiği ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre Erçel'in sevgilisi Dalkılıç'a her ay 15 bin lira verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 8 Haziran 2020 Pazartesi 13:26
Güncelleme Tarihi: 8 Haziran 2020 Pazartesi 13:38
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, eski eşi Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra başarılı oyuncu Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açtı.
Bir süredir evlenmek istediğine dair mesajlar veren Murat Dalkılıç, üç yıldır birlikte olduğu Hande Erçel'i sonunda evliliğe ikna etmişti.
HANDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Evlilik hazırlığı yapan ünlü çift, koronvirüs engeline takıldı. Koronavirüs salgını sebebiyle maddi olarak zor günler geçiren Murat Dalkılıç, düğünü ertelemek zorunda kaldı.
Maddi sıkıntıya giren Dalkılıç'a, sevgilisi yardım eli uzattı.
Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı yeni bir dizi için çalışmaya başlayan Erçel, sevgilisine jest yaparak, kiranın yarısına ortak olmayı teklif etti.