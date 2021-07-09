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Haberler Galeri Gönüllüler yerli aşı TURKOVAC için seferber oldu

Gönüllüler yerli aşı TURKOVAC için seferber oldu

Yerli Kovid-19 aşısı "TURKOVAC"ın Ankara Şehir Hastanesi'nde devam eden Faz 3 çalışmalarından sorumlu Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner, "Gönüllülerimizin sayısı bizi de şaşırtacak düzeyde. Çok fazla vatandaşımızın bu çalışmaya ilgi gösterdiğini görüyoruz. Çalışmalar gayet iyi gidiyor." dedi.

Giriş Tarihi: 9 Temmuz 2021 Cuma 14:50 Güncelleme Tarihi: 9 Temmuz 2021 Cuma 14:50
Gönüllüler yerli aşı TURKOVAC için seferber oldu

Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen inaktif aşı "TURKOVAC"ta 22 Haziran'da başlayan Faz 3 çalışmaları, gönüllülerin aktif katılımıyla yürütülüyor.

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Gönüllüler yerli aşı TURKOVAC için seferber oldu

TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmalarının gerçekleştirildiği 30 merkezden biri olan, Ankara Şehir Hastanesi bünyesindeki Nöroloji Ortopedi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nin sorumlusu, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Güner, titizlikle devam eden yerli aşı çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

Gönüllüler yerli aşı TURKOVAC için seferber oldu

Merkezde gönüllülere aşı uygulamasının yoğun şekilde devam ettiğini aktaran Güner, gönüllü olmak isteyenlerin önce e-Nabız üzerinden başvuruda bulunarak karşılarına çıkan kısa anketi doldurduğunu, bu aşamada uygunlukları belirlenen kişilerin merkeze randevu usulüyle davet edildiğini belirtti.

Gönüllüler yerli aşı TURKOVAC için seferber oldu

Merkeze çağırılan kişilerin çalışmaya katılma kriterleri açısından detaylı şekilde ele alındığını söyleyen Güner, daha önce Kovid-19 aşısı yaptırmamış, hastalığı geçirmemiş, ateş gibi hastalık belirtisi bulguları bulunmayan, ateş düşürücü ve bağışıklık sistemini etkileyen ilaç kullanmayanların aşı çalışmasına dahil edildiğini aktardı.

Gönüllüler yerli aşı TURKOVAC için seferber oldu

AŞI UYGULANAN GÖNÜLLÜLER MERKEZ TARAFINDAN HER GÜN ARANIYOR

Prof. Dr. Güner, TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmalarının plasebo yerine kıyaslamalı olarak Sinovac'la birlikte yürütüldüğüne işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışmaya katılmaya uygun bulunan gönüllülere aşı ataması, tamamen merkez tarafından, rastgele seçimle yapılıyor. Gönüllülerimizin sayısı bizi de şaşırtacak düzeyde. Çok fazla vatandaşımızın bu çalışmaya ilgi gösterdiğini görüyoruz. Buraya davet ettiğimiz kişileri detaylı bir şekilde bilgilendiriyoruz. Çalışmalar gayet iyi gidiyor. Aşı uygulanan gönüllülerimizi çok yakın bir şekilde takip ediyoruz. Günlük aramaları yapılıyor, gerek yan etki gerekse sonraki enfeksiyon durumları açısından gönüllülerimizi uzunca bir süre takipte tutmamız gerekiyor."

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