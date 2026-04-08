Gördüğünüze inanamayacaksınız! Gerçek sanılan ama sahte çıkan fotoğraflar

Sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından paylaşılan ve uzun süre gerçek sanılan o fotoğrafların aslında bambaşka hikayeleri olduğu ortaya çıktı. İlk bakışta herkesi şaşkına çeviren bu karelerin perde arkası ise en az kendileri kadar dikkat çekici. İşte çok konuşulan o fotoğraflar...

Gördüğünüze inanamayacaksınız! Gerçek sanılan ama sahte çıkan fotoğraflar

Son derece ürkütücü bu fotoğraf uzun süre internette 'Sovyetler Birliği döneminde bir akıl hastanesinde duvarlara tırmanma takıntısı olan kızlar' şeklinde servis edilmişti. Gerçekte fotoğraf, dans dersi sırasında zıplayan dansçı kızları gösteriyor.

Gördüğünüze inanamayacaksınız! Gerçek sanılan ama sahte çıkan fotoğraflar

Santa Monika'da kıyıya vurduğu iddia edilen görüntüdeki canlı aslında fotoğraf düzenleme programlarıyla defalarca büyütüldü. Yine de bu büyüklükte bir canlı daha önce İspanya kıyılarında bulunmuştu.

Gördüğünüze inanamayacaksınız! Gerçek sanılan ama sahte çıkan fotoğraflar

Farklı zamanlarda ve farklı yerlerde kaydedilen bu kareler, bir fotoğrafçı tarafından bir araya getirilmiş ve büyük ilgi görmüştü.

Gördüğünüze inanamayacaksınız! Gerçek sanılan ama sahte çıkan fotoğraflar

Bu İngiliz mastif cinsi köpek, fotoğraf programlarıyla olduğundan çok daha fazla büyütülerek internette dolaşıma sokuldu.

Gördüğünüze inanamayacaksınız! Gerçek sanılan ama sahte çıkan fotoğraflar

Eskiden Amerika'da postalar elden verilirdi fakat bu karedeki postacının çantasındaki bebek sadece komedi amaçlı ve kurmaca.

Gördüğünüze inanamayacaksınız! Gerçek sanılan ama sahte çıkan fotoğraflar

Tabelanın aslı 'Çimlere basmayınız' olan bu fotoğraf 'Çirkin çocuklarınızı buraya bırakın' yazısıyla değiştirilmiş.

Gördüğünüze inanamayacaksınız! Gerçek sanılan ama sahte çıkan fotoğraflar

Bebeklerini korurken çitalara yem olan antilop diye servis edilen bu kare gerçekte çok farklı. Antilop ve çitalar beraber büyümüşler ve bu kareler de iki canlı birlikte oyun oynarken çekilmişti.

Gördüğünüze inanamayacaksınız! Gerçek sanılan ama sahte çıkan fotoğraflar

John F. Kennedy ve Marilyn Monroe gibi görünen bu kişiler, fotoğrafçı tarafından aslına benzer sanatçılarla kurgulanan bir mizansen.

Gördüğünüze inanamayacaksınız! Gerçek sanılan ama sahte çıkan fotoğraflar

Dünya çapında büyük ses getiren ailesini özleyen yetim çocuk görüntüsü, aslında oyun oynarken kaydedilmiş karelerden oluşuyor.

Gördüğünüze inanamayacaksınız! Gerçek sanılan ama sahte çıkan fotoğraflar

Bu fotoğraf "11 Eylül saldırılarından hemen önce" diye aktarılmıştı fakat sahte olduğu ortaya çıktı

Gördüğünüze inanamayacaksınız! Gerçek sanılan ama sahte çıkan fotoğraflar

AZ BİLİNEN TARİHİ FOTOĞRAFLAR

Bu fotoğraflar tarihe tanıklık ediyor. Kimisi Dünya Savaşları'ndan, kimisi dünyanın başka bir ucundan... İşte tarihin az bilinen fotoğrafları...

Komutan Jukov, Kızıl Meydan'dan beyaz atla geçerken

Gördüğünüze inanamayacaksınız! Gerçek sanılan ama sahte çıkan fotoğraflar

Çar II. Nikolay'ın çocukları; Olga,Tatiana, Maria Anastasia, Alexei.

Gördüğünüze inanamayacaksınız! Gerçek sanılan ama sahte çıkan fotoğraflar

Alman askerleri poz veriyor (1.Dünya Savaşı)

Gördüğünüze inanamayacaksınız! Gerçek sanılan ama sahte çıkan fotoğraflar

İngiliz askerler Kuzey Afrika'da

Gördüğünüze inanamayacaksınız! Gerçek sanılan ama sahte çıkan fotoğraflar

Lenin ve kedisi

Gördüğünüze inanamayacaksınız! Gerçek sanılan ama sahte çıkan fotoğraflar

Alman hiperenflasyonundan sonra değersiz para yığınlarıyla oynayan çocuklar

Gördüğünüze inanamayacaksınız! Gerçek sanılan ama sahte çıkan fotoğraflar

Hitler'in 1899 yılında 4. sınıfta arkadaşlarıyla çekilen bir fotoğrafı.

Gördüğünüze inanamayacaksınız! Gerçek sanılan ama sahte çıkan fotoğraflar

Bu iskelet, 1972 yılında İran'da keşfedildi. Yapılan araştırmalara göre yaşadıkları dönemde 20'li yaşlarda olan bu iki insanın, aynı zamanda bir sağlık sorunları da yokmuş.

Gördüğünüze inanamayacaksınız! Gerçek sanılan ama sahte çıkan fotoğraflar

1898 yılında, insanlar altın bulma umuduyla Dawson City'e gelirken.

Gördüğünüze inanamayacaksınız! Gerçek sanılan ama sahte çıkan fotoğraflar

Evlerinden kaçırılıp, köle olarak gemilere bindirilen insanlar.

Gördüğünüze inanamayacaksınız! Gerçek sanılan ama sahte çıkan fotoğraflar

Julius Popper 1896 yılında Selk'am soykırımı için Tierra del Fuego, Arjantin'de yerli halkın üyelerini avlarken... Büyük şirketler her ölü yerli için büyük ödüller ödedi. Bu ölümler, bir çift el ya da kulak veya daha sonraları kafatasının gösterilmesi ile kanıtlanıyordu.

Gördüğünüze inanamayacaksınız! Gerçek sanılan ama sahte çıkan fotoğraflar

1905 Yılında New York'ta bulunan bir "İnsan Hayvanat Bahçesi". Filipinli yerli insanların tutsak edilip sergilendiği o anlardan bir tanesi...

Gördüğünüze inanamayacaksınız! Gerçek sanılan ama sahte çıkan fotoğraflar

Mayıs 1944'te Auschwitz Toplama Kampı'na varışlarından kısa bir süre sonra bir çocuk bir başka çocuğa çiçek veriyor.

Gördüğünüze inanamayacaksınız! Gerçek sanılan ama sahte çıkan fotoğraflar

Kurbanların soykırımdan önce toplanan alyansları...

Gördüğünüze inanamayacaksınız! Gerçek sanılan ama sahte çıkan fotoğraflar

Titanic'in kurtarılmış yolcuları , 1912