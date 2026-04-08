Gördüğünüze inanamayacaksınız! Gerçek sanılan ama sahte çıkan fotoğraflar

Sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından paylaşılan ve uzun süre gerçek sanılan o fotoğrafların aslında bambaşka hikayeleri olduğu ortaya çıktı. İlk bakışta herkesi şaşkına çeviren bu karelerin perde arkası ise en az kendileri kadar dikkat çekici. İşte çok konuşulan o fotoğraflar...
Son derece ürkütücü bu fotoğraf uzun süre internette 'Sovyetler Birliği döneminde bir akıl hastanesinde duvarlara tırmanma takıntısı olan kızlar' şeklinde servis edilmişti. Gerçekte fotoğraf, dans dersi sırasında zıplayan dansçı kızları gösteriyor.
Santa Monika'da kıyıya vurduğu iddia edilen görüntüdeki canlı aslında fotoğraf düzenleme programlarıyla defalarca büyütüldü. Yine de bu büyüklükte bir canlı daha önce İspanya kıyılarında bulunmuştu.
Farklı zamanlarda ve farklı yerlerde kaydedilen bu kareler, bir fotoğrafçı tarafından bir araya getirilmiş ve büyük ilgi görmüştü.
Bu İngiliz mastif cinsi köpek, fotoğraf programlarıyla olduğundan çok daha fazla büyütülerek internette dolaşıma sokuldu.
Eskiden Amerika'da postalar elden verilirdi fakat bu karedeki postacının çantasındaki bebek sadece komedi amaçlı ve kurmaca.
Tabelanın aslı 'Çimlere basmayınız' olan bu fotoğraf 'Çirkin çocuklarınızı buraya bırakın' yazısıyla değiştirilmiş.
Bebeklerini korurken çitalara yem olan antilop diye servis edilen bu kare gerçekte çok farklı. Antilop ve çitalar beraber büyümüşler ve bu kareler de iki canlı birlikte oyun oynarken çekilmişti.
John F. Kennedy ve Marilyn Monroe gibi görünen bu kişiler, fotoğrafçı tarafından aslına benzer sanatçılarla kurgulanan bir mizansen.
Dünya çapında büyük ses getiren ailesini özleyen yetim çocuk görüntüsü, aslında oyun oynarken kaydedilmiş karelerden oluşuyor.
Bu fotoğraf "11 Eylül saldırılarından hemen önce" diye aktarılmıştı fakat sahte olduğu ortaya çıktı
AZ BİLİNEN TARİHİ FOTOĞRAFLAR
Bu fotoğraflar tarihe tanıklık ediyor. Kimisi Dünya Savaşları'ndan, kimisi dünyanın başka bir ucundan... İşte tarihin az bilinen fotoğrafları...
Komutan Jukov, Kızıl Meydan'dan beyaz atla geçerken
Çar II. Nikolay'ın çocukları; Olga,Tatiana, Maria Anastasia, Alexei.
Alman askerleri poz veriyor (1.Dünya Savaşı)
İngiliz askerler Kuzey Afrika'da
Lenin ve kedisi
Alman hiperenflasyonundan sonra değersiz para yığınlarıyla oynayan çocuklar
Hitler'in 1899 yılında 4. sınıfta arkadaşlarıyla çekilen bir fotoğrafı.
Bu iskelet, 1972 yılında İran'da keşfedildi. Yapılan araştırmalara göre yaşadıkları dönemde 20'li yaşlarda olan bu iki insanın, aynı zamanda bir sağlık sorunları da yokmuş.
1898 yılında, insanlar altın bulma umuduyla Dawson City'e gelirken.
Evlerinden kaçırılıp, köle olarak gemilere bindirilen insanlar.
Julius Popper 1896 yılında Selk'am soykırımı için Tierra del Fuego, Arjantin'de yerli halkın üyelerini avlarken... Büyük şirketler her ölü yerli için büyük ödüller ödedi. Bu ölümler, bir çift el ya da kulak veya daha sonraları kafatasının gösterilmesi ile kanıtlanıyordu.
1905 Yılında New York'ta bulunan bir "İnsan Hayvanat Bahçesi". Filipinli yerli insanların tutsak edilip sergilendiği o anlardan bir tanesi...
Mayıs 1944'te Auschwitz Toplama Kampı'na varışlarından kısa bir süre sonra bir çocuk bir başka çocuğa çiçek veriyor.
Kurbanların soykırımdan önce toplanan alyansları...