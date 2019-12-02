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Görenler durup telefonuna sarıldı! Muğla'da develi, eşekli Yörük göçü

Seydikemer ilçesinde Yörük ailenin yayladan sahil kesimine deve, eşek ve küçükbaş hayvanlarıyla göçü ilginç görüntü oluşturdu. Yusuf Demirci, "Kışı sahil kesiminde geçireceğiz. Nisan mayıs ayı gibi tekrar yaylaya göç var. Gücüm yettiği kadar bu göçü sürdürmeye devam edeceğim" dedi

Giriş Tarihi: 2 Aralık 2019 Pazartesi 16:33
Görenler durup telefonuna sarıldı! Muğla'da develi, eşekli Yörük göçü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yayladan sahil kesimine deve, eşek ve küçükbaş hayvanlarıyla göç eden aile, ilginç görüntü oluşturdu.

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Görenler durup telefonuna sarıldı! Muğla'da develi, eşekli Yörük göçü

Yaz mevsimini Antalya-Muğla sınırında yer alan 2 bin 500 rakımlı Ak Dağ'ın eteklerindeki Tezli Yaylası'nda geçiren 61 yaşındaki Yusuf Demirci ve ailesi, sahile göçmek için 3 gün önce yola çıktı.

Görenler durup telefonuna sarıldı! Muğla'da develi, eşekli Yörük göçü

Fethiye-Kaş kara yolunun kıyısından 200 küçükbaş hayvan, deve ve eşekleriyle yürüyen Demirci ailesinin göçü, ilgi çekti.

Görenler durup telefonuna sarıldı! Muğla'da develi, eşekli Yörük göçü

Yolda araçlarını durduran bazı vatandaşlar Demirci ailesinin göçünü, cep telefonlarıyla görüntüledi.

Görenler durup telefonuna sarıldı! Muğla'da develi, eşekli Yörük göçü

Demirci ailesi, yolculuğun ardından kışı geçirecekleri Seydikemer ilçesinin Karadere Mahallesi'ne ulaştı.

Görenler durup telefonuna sarıldı! Muğla'da develi, eşekli Yörük göçü

Yusuf Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, atalarından kalan Yörük kültürünü devam ettirdiklerini söyledi.

Görenler durup telefonuna sarıldı! Muğla'da develi, eşekli Yörük göçü

Develer eşliğinde yürüyerek göç eden fazla aile kalmadığını belirten Demirci, "Kışı sahil kesiminde geçireceğiz. Nisan-mayıs ayı gibi tekrar yaylaya göç var. Gücüm yettiği kadar bu göçü sürdürmeye devam edeceğim." dedi.

Demirci ailesinin yürüyüşüne bir süre eşlik eden Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak ise bölgede bu kültürün son temsilcilerinin Demirci ailesi olduğunu ifade etti.

Bölgedeki son göçlerin yaşandığını kaydeden Kıvrak, "Geçmiş yıllarda bu göçü yapan çok aile vardı ancak büyükler ölünce, çocukları bu kültürü sürdüremedi. Biz dernek olarak kültürümüzün yaşatılması için ailelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Onlarda destek vermek için çabalıyoruz. Umarım bu kültür daima hayatta kalır. Yaylalarımızda hayvanlar, yayla yollarımızda Yörükler eksik olmaz." diye konuştu.

AA

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