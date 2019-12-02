Görenler durup telefonuna sarıldı! Muğla'da develi, eşekli Yörük göçü

Develer eşliğinde yürüyerek göç eden fazla aile kalmadığını belirten Demirci, "Kışı sahil kesiminde geçireceğiz. Nisan-mayıs ayı gibi tekrar yaylaya göç var. Gücüm yettiği kadar bu göçü sürdürmeye devam edeceğim." dedi.

Demirci ailesinin yürüyüşüne bir süre eşlik eden Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak ise bölgede bu kültürün son temsilcilerinin Demirci ailesi olduğunu ifade etti.

Bölgedeki son göçlerin yaşandığını kaydeden Kıvrak, "Geçmiş yıllarda bu göçü yapan çok aile vardı ancak büyükler ölünce, çocukları bu kültürü sürdüremedi. Biz dernek olarak kültürümüzün yaşatılması için ailelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Onlarda destek vermek için çabalıyoruz. Umarım bu kültür daima hayatta kalır. Yaylalarımızda hayvanlar, yayla yollarımızda Yörükler eksik olmaz." diye konuştu.

AA