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Görenler garaj zannediyor ama...

Fransız fotoğrafçı Jeremy Buchholz Bordo ev almak yerine 41 metrekarelik bir garaj satın aldı ve garajı öyle bir hale getirdi ki görenler gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 13:56 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 13:58
Görenler garaj zannediyor ama...

Fransız fotoğrafçı Jeremy Buchholz Bordo ev alacak parası olmadığı için kendine 41 metrekarelik bir garaj satın aldı...

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Görenler garaj zannediyor ama...

İlk aldığında garaj içinde hiçbir şeyin olmadığı boş bir alandı.

Görenler garaj zannediyor ama...

Kapısı bile eski püskü olan garajı müthiş bir villa haline getirdi.

Görenler garaj zannediyor ama...

Garaj kapısını açılır kapanabilir cam yapan Bordo evin içini ahşam ağırlıklı döşedi.

Görenler garaj zannediyor ama...
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