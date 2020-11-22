Görenler garaj zannediyor ama...

Fransız fotoğrafçı Jeremy Buchholz Bordo ev almak yerine 41 metrekarelik bir garaj satın aldı ve garajı öyle bir hale getirdi ki görenler gözlerine inanamadı. Fransız fotoğrafçı Jeremy Buchholz Bordo ev alacak parası olmadığı için kendine 41 metrekarelik bir garaj satın aldı... İlk aldığında garaj içinde hiçbir şeyin olmadığı boş bir alandı. Kapısı bile eski püskü olan garajı müthiş bir villa haline getirdi. Garaj kapısını açılır kapanabilir cam yapan Bordo evin içini ahşam ağırlıklı döşedi. Asma katla evi dubleks hale çeviren Bordo, duvarları eskitilmiş tuğla halinde bıraktı.