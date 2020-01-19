Görenler hayrete düşüyor! Kedi ile köpeğin kıskandıran dostluğu

2.5 yıl önce Almanya'dan memleketi Çal'a geldiğini söyleyen Ulaş, "Hobi olarak hayvanlarla ilgilendim ve bunu iş olarak yapmaya karar verdim. Kedi ve köpeklerle vakit geçiriyorum. Tom'u halı saha maçı yaparken halı sahada buldum. Top oynarken sesi kulağıma geldi. Besihaneye getirdim, besledim büyüttüm. Köpeklerimle arkadaş olmaya başladı. Yani 'kedi köpek gibi didişmek' sözünün hiçbir alakası yok. Çok güzel bir dostluk yaşıyorlar. Sinsi ise sokak köpeğiydi. 1 yıldır o da benim yanımda..."