Görenler hayrete düşüyor! Kedi ile köpeğin kıskandıran dostluğu

"...İkisi birlikte arkadaşça geçiniyorlar. Bence örnek olması gereken bir dostluk. Sinsi burada çok güzel bir bekçilik yapıyor. Buradaki bütün hayvanları koruma içgüdüsü çok yüksek. Dışarıdan gelip burada başka hayvan ya da ben olmadığım zaman yabancı kişileri bahçeye sokmaz. Diğer hayvanlar Tom'a zarar vermeye çalışırsa hemen korumaya çalışıyor. Köpeklerle birlikte aynı kaptan yemek, mama yiyorlar, aynı kaptan süt içiyorlar. Bazen köpekler gidip kedinin yemeğini yiyor, bazen de kedi gidip köpeklerin yemeğini yiyor. Bu şekilde birbirleriyle geçinip gidiyorlar" dedi.
İHA