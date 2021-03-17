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Görenler inanamadı! 2 metrelik dev köpek balığı karaya vurdu
Antalya'nın Finike ilçesinde, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda sivri burun cam göz türü köpek balığı ölüsü sahile vurdu. Belediye ekipleri tarafından güçlükle karaya çıkarılan köpek balığı, incelemenin ardından forklift yardımıyla götürülerek gömüldü.
Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 17:57Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 17:58
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Antalya'nın Finike ilçesinde, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda sivri burun cam göz türü köpek balığı ölüsü sahile vurdu. Köpek balığı ölüsü incelemenin ardından alınarak, gömüldü.
Finike'de tarihi fenerin bulunduğu mendirek sahiline sabah erken saatlerde köpek balığı ölüsü vurdu.
Vatandaşların ihbarı üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü su ürünleri ekipleri sahile gelerek incelemede bulundu. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olan köpek balığının türünün sivri burun cam göz olduğu belirlendi.
Açlıktan ölen balığın denizdeki fırtına ile sahile vurduğu tahmin ediliyor.
Belediye ekipleri tarafından güçlükle karaya çıkarılan köpek balığı, incelemenin ardından forklift yardımıyla götürülerek gömüldü.