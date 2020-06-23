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Görenleri büyülüyor! İşte dünyanın en ilginç plajları ve hikayeleri...

Havalar ısındı, plaj hayalleri kurulmaya başlandı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle, istediğimiz yerlere seyahat etme şansımız olmayabilir. Dünyanın birçok yerinde, doğanın etkisiyle oluşmuş birbirinden ilginç plajlar var. Bu sene gitme fırsatınız olmasa da, bu haberle en ilginç plajları tanıma şansınız olabilir. Gelecek yılın planlamasını yaparken, bu plajları listenize ekleyebilirsiniz. İşte dünyanın en ilginç plajları ve hikayeleri...

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2020 Salı 13:58 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020 Salı 14:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





