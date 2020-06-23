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Görenleri büyülüyor! İşte dünyanın en ilginç plajları ve hikayeleri...
Görenleri büyülüyor! İşte dünyanın en ilginç plajları ve hikayeleri...
Havalar ısındı, plaj hayalleri kurulmaya başlandı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle, istediğimiz yerlere seyahat etme şansımız olmayabilir. Dünyanın birçok yerinde, doğanın etkisiyle oluşmuş birbirinden ilginç plajlar var. Bu sene gitme fırsatınız olmasa da, bu haberle en ilginç plajları tanıma şansınız olabilir. Gelecek yılın planlamasını yaparken, bu plajları listenize ekleyebilirsiniz. İşte dünyanın en ilginç plajları ve hikayeleri...
Giriş Tarihi: 23 Haziran 2020 Salı 13:58
Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020 Salı 14:18
Cam Plaj, Kaliforniya / ABD
Bu plaj aslında doğanın gücüyle insanın sorumsuzluğunun birleşmesi sayesinde ortaya çıkmış. Çünkü buranın yerlileri yıllar boyu sahile içinde camların da bulunduğu çöpleri yığmış. Ardından dalgalar bu camları kum ve çakıl benzeri bir forma dönüştürmüş.
Gizli Plaj, Marieta / Meksika
Brandlifemag.com'un haberine göre; Meksika'daki ıssız bir adada bulunan bu muhteşem plajın 1900'lerde Meksika hükümetinin burayı atış talimi yeri olarak kullanması sonucu ortaya çıktığı söyleniyor. İnsan ve doğanın tuhaf işbirliğinden doğan bir plaj denebilir.
Katedral Plajı, Ribadeo / İspanya
Tıpkı bir katedralin görkemli kemerlerine benzeyen dev şekiller denizin binlerce yıl boyunca sahili dövmesiyle oluşmuş.
Pembe Kumlu Plaj / Bahamalar
Bahamalar'daki toz pembe bu plaja rengini kıyıya vuran mercan kalıntıları veriyor. Dalgalarla minicik parçalara bölünen mercanlar bu muhteşem renkli kumsalı oluşturuyor.
Koekohe Beach / Yeni Zelanda
Ejderha Yumurtaları da denen bu yuvarlak şekilli bloklar, daha sert olan tortul kayaların etrafındaki tortul toprağın zamanla yok olmasıyla ortaya çıkmış. Dalgaların vurmasıyla kayalar neredeyse kusursuz şekiller almış.