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Görenler küçük dilini yutuyor! "Kraliçe Elizabeth ölmemiş"

8 Eylül tarihinde 96 yaşında yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tüm dünyanın gündemine oturdu. Kraliçe ile benzerliğiyle dikkat çeken Mary Reynolds ise bu ölümün ardından ilgi odağı oldu. Reynolds'u ilk kez görenler "Kraliçe ölmemiş" yorumlarında bulundu. İşte İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e benzerliğiyle şoke eden Mary Reynolds...

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 11:55 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 12:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





