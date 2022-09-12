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Görenler küçük dilini yutuyor! "Kraliçe Elizabeth ölmemiş"

8 Eylül tarihinde 96 yaşında yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tüm dünyanın gündemine oturdu. Kraliçe ile benzerliğiyle dikkat çeken Mary Reynolds ise bu ölümün ardından ilgi odağı oldu. Reynolds'u ilk kez görenler "Kraliçe ölmemiş" yorumlarında bulundu. İşte İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e benzerliğiyle şoke eden Mary Reynolds...

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 11:55 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 12:28
Görenler küçük dilini yutuyor! Kraliçe Elizabeth ölmemiş

70 yıl tahtta kalan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 8 Eylül tarihinde İskoçya'da hayatını kaybetti.

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Görenler küçük dilini yutuyor! Kraliçe Elizabeth ölmemiş

lizabeth'in ölümünün ardından İngiltere'de ulusal yas ilan edilirken, kraliçeye benzerliğiyle dikkat çeken Mary Reynolds ilgi odağı oldu.

Görenler küçük dilini yutuyor! Kraliçe Elizabeth ölmemiş

Öyle ki Reynolds'u görenler adeta küçük dilini yuttu, "Kraliçe ölmemiş" yorumlarında bulundu.

Görenler küçük dilini yutuyor! Kraliçe Elizabeth ölmemiş

89 yaşındaki Reynolds, fiziksel benzerliği sayesinde reklam filminde bile rol aldı.

Görenler küçük dilini yutuyor! Kraliçe Elizabeth ölmemiş

Reynolds, büyük çıkışını Doctor Who dizisinin 25'inci yıl dönümü dizisinde Kraliçe'yi oynadığı rolüyle yaptı.

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