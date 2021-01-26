Güçlü bir bağışık sistemi için 14 altın kural

Diyetisyen Ramle Duzcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeterli miktarda su tüketmek, güne güzel bir kahvaltı ile başlamak ve örnek protein yumurtayı kahvaltılara eklemek, yoğurt, kefir gibi probiyotik kaynaklara günlük beslenmede yer vermek, porsiyon kontrolü ile yağlı tohumları tüketmek, herhangi bir sağlık problemi yoksa beyaz çay, yeşil çay gibi antioksidan kapasitesi yüksek çayları tüketmek, yemeklere ve/veya yoğurtlara baharat eklemek, haftada 2 kez kurubaklagil yine haftada 2 kez balık tüketimine önem vermek, vitamin yetersizlikleri varsa hekim kontrolü ile takviye kullanmak, fiziksel aktivite düzeyini arttırmak, düzenli ve yeterli uyku saatleri oluşturmak, stresten uzak durmak ve sigara ve alkol tüketiminden uzak durmak bağışıklığımızı güçlü tutmak için yapabileceklerimiz arasında."