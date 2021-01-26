  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Güçlü bir bağışık sistemi için 14 altın kural

Güçlü bir bağışık sistemi için 14 altın kural

Pandemi döneminde vücudun en çok ihtiyaç duyduğu bağışıklık sistemini kuvvetlendiren 14 kural olduğunu belirten Diyetisyen Ramle Duzcan, "Bağışıklığınızı kuvvetlendirmek için makro ve mikro besin ögelerini barındıran sağlıklı, antioksidan değeri yüksek, renk renk beslenebileceğiniz yeterli ve dengeli tabaklar çok büyük önem taşıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 12:47 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 12:47
Güçlü bir bağışık sistemi için 14 altın kural

Koronavirüsten korunmak için uyulması gereken hijyen kurallarının yanı sıra, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren besinlerin önemi de arttı. Diyetisyen Ramle Duzcan, özellikle pandemi döneminde vücudun en çok ihtiyaç duyduğu bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin 14 altın kuralına değindi. Duzcan, "Bağışıklık, vücudun hastalıklara karşı korunmasını sağlayan savunma kalkanıdır.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Güçlü bir bağışık sistemi için 14 altın kural

Hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, vücudu zararlı maddelerden koruyan bir sistemdir. Vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirmek için, vücudun zararlı olarak gördüğü tüm etmenleri engellemek için güçlü bir bağışıklık sisteminin olması gerekir. Bilindiği üzere Kovid-19 süresince en çok konuşulan şeylerden biri vücudumuzun bağışıklık sistemi oldu" diye konuştu.

Güçlü bir bağışık sistemi için 14 altın kural

14 ALTIN KURAL

Bağışıklığı kuvvetlendirmek için makro ve mikro besin ögelerini barındıran sağlıklı, antioksidan değeri yüksek, renk renk beslenebileceğiniz yeterli ve dengeli tabakların büyük önem taşıdığını söyleyen Duzcan, "Beslenmede proteinlere, kompleks karbonhidratlara, Omega-3 gibi esansiyel yağ asitlerine, vitamin-mineral ve posa içeriği yüksek olan meyve ve sebzelere yer vererek besin kompozisyonunu sağlamak gerekir. Vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlamak; çok düşük kalorili diyetlerden uzak durmak çok önemli. Yine paketli ve işlenmiş gıdalardan kaçınılmalı" dedi.

Güçlü bir bağışık sistemi için 14 altın kural

Diyetisyen Ramle Duzcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeterli miktarda su tüketmek, güne güzel bir kahvaltı ile başlamak ve örnek protein yumurtayı kahvaltılara eklemek, yoğurt, kefir gibi probiyotik kaynaklara günlük beslenmede yer vermek, porsiyon kontrolü ile yağlı tohumları tüketmek, herhangi bir sağlık problemi yoksa beyaz çay, yeşil çay gibi antioksidan kapasitesi yüksek çayları tüketmek, yemeklere ve/veya yoğurtlara baharat eklemek, haftada 2 kez kurubaklagil yine haftada 2 kez balık tüketimine önem vermek, vitamin yetersizlikleri varsa hekim kontrolü ile takviye kullanmak, fiziksel aktivite düzeyini arttırmak, düzenli ve yeterli uyku saatleri oluşturmak, stresten uzak durmak ve sigara ve alkol tüketiminden uzak durmak bağışıklığımızı güçlü tutmak için yapabileceklerimiz arasında."

Güçlü bir bağışık sistemi için 14 altın kural

ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLİ MEYVE VE SEBZELERE YER VERİN

Güçlü bir bağışıklık için antioksidan içeriği yüksek besinlerin beslenmede yer almasını tavsiye eden Duzcan, "Antioksidanlar, besinlerde doğal olarak bulunan, oksidasyonu geciktirebilen veya önleyebilen maddelerdir. Antioksidan bakımından zengin besinler serbest radikallerin etkilerini azaltır.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Maraşlı 3. bölümü ile nefesleri kesti
Maraşlı 3. bölümü ile nefesleri kesti