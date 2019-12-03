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> Gülşen Bubikoğlu o isimle akraba çıktı! Görenler gözlerine inanamıyor
Gülşen Bubikoğlu o isimle akraba çıktı! Görenler gözlerine inanamıyor
Yeşilçam güzellerinden Gülşen Bubikoğlu, oynadığı filmler, canlandırdığı karakterle hala hafızalarımızdaki yerini koruyor. Yeşilçam filmlerinin çekildiği dönmlerde milyonlarca kişi ekrana bağlayan Gülşen Bubikoğlu, öyle bir isimle akraba çıktı ki, şaşırmamak elde değil. İşte birbirinden ünlü oyuncuların gördüğünüzde sizi çok şaşırtacak akrabaları...
Giriş Tarihi: 3 Aralık 2019 Salı 14:44
Gençliği döneminde pek çok izleyiciyi ekrana bağlayan Gülşen Bubikoğlu ilerleyen yaşına rağmen güzelliğini koruyor. Gülşen Bubikoğlu şu sıralar ekranlarda görünmese dahi hakkında pek çok yine de merak ediliyor. Gülşen Bubikoğlu'nun öyle ünlü bir isimle akrabalığı çıktı ki şaşırmamak elde değil. İşte başta Gülşen Bubikoğlu olmak üzere ünlülerin akrabaları...
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