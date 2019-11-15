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Günde 1 kase yoğurt yemenin vücuda faydaları inanılmaz...

Mutfakların olmazsa olmazı yoğurdun vücuda olan faydaları saymakla bitmiyor. Yapılan araştırmalar yoğurdun pek çok hastalığa iyi geldiğini de ortaya çıkardı. Yoğurdun bir kasesinin bile vücuda etkileri inanılmaz. İşte yoğurdun faydaları...

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2019 Cuma 12:40 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2019 Cuma 12:48
Günde 1 kase yoğurt yemenin vücuda faydaları inanılmaz...

ABD'nin Tennessee eyaletinde bulunan Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nden uzmanların yürüttüğü araştırmada ABD, Avrupa ve Asya'dan 1,4 milyon yetişkinin sağlık verileri tarandı.

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Günde 1 kase yoğurt yemenin vücuda faydaları inanılmaz...

Katılımcıların yoğurt ve lifli gıda tüketimleri ile sağlık durumları arasındaki ilişkinin incelendiği araştırmada, her gün yoğurt ve yüksek lifli gıda tüketenlerde bu besinlerden hiç tüketmeyenlere göre akciğer kanserine yakalanma riskinin yüzde 33 daha az olduğu sonucuna varıldı.

Günde 1 kase yoğurt yemenin vücuda faydaları inanılmaz...

GÜNDE 1 KASE YOĞURT...

Araştırmada, günde bir kase yoğurt tüketenlerin, hiç tüketmeyenlere kıyasla akciğer kanserine yakalanma riskinin yüzde 20 azaldığı tespit edildi.

Günde 1 kase yoğurt yemenin vücuda faydaları inanılmaz...

TAVSİYELERİ DESTEKLEYEN SONUÇ

Araştırmanın yazarlarından Xiao-Ou Shu, çalışmalarının ABD 2015-2020 Beslenme Kılavuzu'nda yer alan yüksek lifli ve yoğurttan zengin beslenme tavsiyesini desteklediğini belirtti.

Günde 1 kase yoğurt yemenin vücuda faydaları inanılmaz...

DAHA ÖNCE DE TESPİT EDİLMİŞTİ

Lif oranı yüksek besinler ve yoğurdun, kalp-damar hastalıkları ve sindirim sistemi kanserlerine karşı koruyucu özelliği olduğu daha önceki çalışmalarda tespit edilmişti.

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