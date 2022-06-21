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Günde iki tane haşlanmış yumurta yerseniz ne olur? İşte vücudumuzdaki etkileri
Günde iki tane haşlanmış yumurta yerseniz ne olur? İşte vücudumuzdaki etkileri
Sağlıklı beslenmek herkesin istediği bir şey. Sağlığını ve formunu korumak isteyenler yediklerine dikkat ediyor ve bolca araştırma yapıyor. Sağlıklı olarak bildiğimiz besinlerden birisi de yumurta. Peki yumurta yemek yararlı mı? Yumurta yemenin zararı var mı? Yumurta yemek neye iyi gelir? Yumurtanın faydaları ve zararları hakkında her geçen gün yeni bir araştırma yapılıyor. Uzmanların son olarak yaptığı araştırma da ise günde 2 yumurta yemenin ilginç faydaları ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 18:50
Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 18:59
İçerdiği yüksek besin değerleri bazı kişilerde ciddi alerjiye neden olduğundan yumurta üzerinde yapılan araştırmalar halen devam etmektedir.
Ancak son olarak yapılan araştırmada yumurtaya karışı reaksiyon etkisi olmayan kişilere çok ilginç faydalar sağladığı açıklandı.
İşte o çarpıcı araştırma...
Sağlıklı bir beyinde yüksek miktarda kolin bulunması gerekir. Ancak çeşitli sebeplerden ötürü bu vitamin etkisi olan madde azalır. Bu da çeşitli hastalıklara zemin hazırlar. Yumurta bu kolin maddesi bakımından en zengin besinlerden biridir. Günde iki yumurta beynin ihtiyacı olan bu kolin maddesini karşılayarak unutkanlık ve erken bunama gibi rahatsızlıkları önler.
Gözdeki sarı noktada azalan lutein maddesi net görme kaybına neden olur. Bu eksiklik aynı zamanda beraberinde göz rahatsızlıklarına da zemin hazırlar. Geri dönüşümü zor olan göz hastalıklarını önlemek için uzmanlar havuç gibi besinlerin yanı sıra lutein maddesi bakımından zengin olan yumurtanında tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.
D vitamini eksikliği vücutta tedavisi mümkün olamayan hastalıklara neden olabilir. Bu yüzden uzmanlar D vitaminini günlük karşılamak için balık tüketimini artırmayı önerir. Bu ek takviyelerle D vitaminin değeri artar. Ancak yapılan son araştırmada günde iki haşlanmış yumurtanında D vitaminini karşıladığı ortaya çıkarılmıştır.
Karaciğer toksinlenmesi cilde ve saça ciddi hasarlar verir. Bu durumu önlemek için karaciğerin toksinlerden arınması gerekir. Uzmanlar yumurtanın içerdiği fosfolipidler maddeler sayesinde karaciğerin yanı sıra vücuttaki tüm toksinlerin temizleneceğini belirtiyor. Aynı zamanda günde iki yumurtanın cilt dermis tabakasını yenilediğinden yaşlanmayı da geciktirir.