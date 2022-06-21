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Günde iki tane haşlanmış yumurta yerseniz ne olur? İşte vücudumuzdaki etkileri

Sağlıklı beslenmek herkesin istediği bir şey. Sağlığını ve formunu korumak isteyenler yediklerine dikkat ediyor ve bolca araştırma yapıyor. Sağlıklı olarak bildiğimiz besinlerden birisi de yumurta. Peki yumurta yemek yararlı mı? Yumurta yemenin zararı var mı? Yumurta yemek neye iyi gelir? Yumurtanın faydaları ve zararları hakkında her geçen gün yeni bir araştırma yapılıyor. Uzmanların son olarak yaptığı araştırma da ise günde 2 yumurta yemenin ilginç faydaları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 18:50 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 18:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





