Gündeme bomba gibi düştü! Megan Fox boşanıyor mu?
Amerikalı oyuncu ve manken Meghan Fox ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Brian Austin Green arasında sular durulmuyor. Daha önce de defalarca boşanacakları iddia edilen çiftten bu sefer hayranlarını üzen bir haber geldi. İkilinin yeniden boşanma kararı aldığı ve bu sefer iddialardan ibaret olmadığı belirtildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2020 Cuma 13:50
Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020 Cuma 13:58
Gündeme bomba gibi düştü! Megan Fox boşanıyor mu?
Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Brian Austin Green boşanıyor. Green, ayrılık sürecini yayınladığı podcast'te anlattı. Oyuncu, Megan Fox'un rap'çi Machine Gun Kelly ile aşkyaşadığı iddiası hakkında da konuştu:
Gündeme bomba gibi düştü! Megan Fox boşanıyor mu?
"Megan 2019'daki Cadılar Bayramı döneminde film çekimindeydi. 5 hafta sonra döndüğünde, garip davranmaya başladı. Evlilik içindeki yakınlığı yeniden kuramadık. Devam eden üç hafta boyunca aramızdaki bağın koptuğunu hissettim."
Gündeme bomba gibi düştü! Megan Fox boşanıyor mu?
"Üç hafta bekledikten sonra ona mesaj attım; 'Evliliğimiz için endişelenmem gerekiyor mu?' diye. 'Sonra konuşuruz' yanıtını verdi. Bu iyi bir haber değildi."
Gündeme bomba gibi düştü! Megan Fox boşanıyor mu?
Daha sonra bana film çekimi için evden ayrı olduğu süreçte kendisini daha iyi hissettiğini söyledi. Üzüldüm. Sette Colsen (Machine Gun Kelly) diye bir adamla tanışmıştı. Arkadaştılar ve çok iyi bir adam olduğunu söylüyordu."
Gündeme bomba gibi düştü! Megan Fox boşanıyor mu?
10 yıldır evli olan Austin Green ve Megan Fox daha önce de boşanma kararı almış, Fox üçüncü çocuklarına hamile olduğunu öğrenince çift ayrılmaktan vazgeçmişti.
Gündeme bomba gibi düştü! Megan Fox boşanıyor mu?
Ünlü çiftin Noah (7), Bodhi (5), Journey (3) isimli 3 çocuğu bulunuyor.