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Gündeme bomba gibi düştü! Megan Fox boşanıyor mu?

Amerikalı oyuncu ve manken Meghan Fox ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Brian Austin Green arasında sular durulmuyor. Daha önce de defalarca boşanacakları iddia edilen çiftten bu sefer hayranlarını üzen bir haber geldi. İkilinin yeniden boşanma kararı aldığı ve bu sefer iddialardan ibaret olmadığı belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2020 Cuma 13:50 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020 Cuma 13:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





