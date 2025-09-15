Güneş kalbinin sesini mi dinleyecek? Gözleri KaraDeniz'inyeni bölümünde heyecan dorukta
Aile ve sırların gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesini izleyici ile buluşturan Gözleri KaraDeniz'in yeni bölümünde yine nefesler tutulacak. Güneş, Azil'le bir gelecek ihtimalinin güzelliklerine tutunurken, kalbinin sesi ve görünmez zincirleri arasında doğru kararı vermek zorundadır. İşte Gözleri KaraDeniz'in yeni bölümünde yaşanacaklar...
Azil ve Güneş'in beraber atıldığı macera, başta Nermin ve Mehmet olmak üzere evdekilerin dikkatini çeker.