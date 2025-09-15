  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Güneş kalbinin sesini mi dinleyecek? Gözleri KaraDeniz'inyeni bölümünde heyecan dorukta

Aile ve sırların gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesini izleyici ile buluşturan Gözleri KaraDeniz'in yeni bölümünde yine nefesler tutulacak. Güneş, Azil'le bir gelecek ihtimalinin güzelliklerine tutunurken, kalbinin sesi ve görünmez zincirleri arasında doğru kararı vermek zorundadır. İşte Gözleri KaraDeniz'in yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Azil ve Güneş'in beraber atıldığı macera, başta Nermin ve Mehmet olmak üzere evdekilerin dikkatini çeker.

Mehmet'in, Havva ve Hidayet baskısından kurtulmak için kurduğu oyun, Maçari adının saygınlığını bir kez daha tehlikeye atacaktır.

Kendini bir anda Maçari'lerin karanlık işlerinin ortasında bulan Azil, Osman'ı içeride bir köstebek olduğu konusunda uyarır.

İyice köşeye sıkışan Mehmet'in açığa çıkması an meselesidir. Güneş, hiç istemediği hâlde adım adım Mehmet'le evliliğe doğru ilerlemektedir.

Azil'le bir gelecek ihtimalinin güzelliklerine tutunurken, kalbinin sesi ve görünmez zincirleri arasında doğru kararı vermek zorundadır.