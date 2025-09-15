Güneş kalbinin sesini mi dinleyecek? Gözleri KaraDeniz’inyeni bölümünde heyecan dorukta

Mehmet'in, Havva ve Hidayet baskısından kurtulmak için kurduğu oyun, Maçari adının saygınlığını bir kez daha tehlikeye atacaktır.

Kendini bir anda Maçari'lerin karanlık işlerinin ortasında bulan Azil, Osman'ı içeride bir köstebek olduğu konusunda uyarır.