Güneş kremi seçerken sakın bu hataları yapmayın! Cildinizi koruyan 10 altın kural
Yaz ayları yaklaşırken güneş kremi kullanımı her zamankinden daha önemli hale geliyor. Ancak yanlış seçilen ürünler, cildi korumak yerine zarar verebiliyor. Peki doğru güneş kremi nasıl seçilir? SPF değerinden içerik listesine kadar dikkat edilmesi gereken tüm detayları sizin için derledik. İşte cildinizi güneşin zararlı etkilerinden koruyacak en kritik ipuçları…
SPF DEĞERİNE DİKKAT EDİN Güneş kremlerinde yer alan SPF (Sun Protection Factor), ürünün UVB ışınlarına karşı koruma seviyesini gösterir. Günlük kullanım için en az SPF 30, yoğun güneş altında ise SPF 50 tercih edilmelidir.
GENİŞ SPEKTRUM (BROAD SPECTRUM) OLMALI Sadece UVB değil, UVA ışınlarına karşı da koruma sağlayan "geniş spektrumlu" ürünleri tercih etmek, cilt yaşlanmasını ve lekeleri önlemeye yardımcı olur.
CİLT TİPİNİZE UYGUN ÜRÜN SEÇİN Yağlı ciltler için "oil-free" ve matlaştırıcı özellikte kremler önerilirken, kuru ciltler için nemlendirici etkili ürünler tercih edilmelidir. Hassas ciltler ise mineral içerikli ürünlere yönelmelidir.
SUYA VE TERE DAYANIKLILIK ÖNEMLİ Deniz ya da havuz planı olanlar için "water resistant" ibaresi bulunan güneş kremleri daha uzun süre koruma sağlar.
SON KULLANMA TARİHİNİ KONTROL EDİN Güneş kremleri zamanla etkisini kaybedebilir. Özellikle geçen yıldan kalan ürünleri kullanmadan önce mutlaka tarihine bakın.
KREM FORMU MU SPREY Mİ? Sprey form pratik olsa da krem formu genellikle daha eşit ve etkili koruma sağlar. Özellikle yüz bölgesinde krem tercih edilmelidir.
YETERLİ MİKTARDA KULLANIM ŞART Uzmanlara göre yüz ve boyun için bir çay kaşığı kadar ürün kullanılmalı. Az miktarda sürülen güneş kremi yeterli koruma sağlamaz.
DÜZENLİ OLARAK YENİLEYİN Güneş kremi tek sefer sürülüp bırakılmamalıdır. Özellikle dışarıdaysanız her 2-3 saatte bir tekrar uygulanmalıdır.
SADECE YAZIN DEĞİL, HER MEVSİM KULLANIN Güneş ışınları kışın da cilde zarar verir. Bu nedenle güneş kremi yıl boyunca günlük bakım rutininin bir parçası olmalıdır.